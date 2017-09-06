MİT binasına bombalı saldırı hazırlığındaki terörist vuruldu

MERSİN'İN merkez Yenişehir ilçesindeki 50. Yıl Polis Merkezine saldırı hazırlığındaki canlı bomba vurularak etkisiz hale getirildi.

BAŞSAVCI: CANLI BOMBA VURULDU

Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Ercan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 50. Yıl Polis Merkezine saldırı hazırlığındaki bir "canlı bombanın" emniyet güçlerinin başarılı çalışmaları sonucu etkisiz hale getirildiğini söyledi.

"DEAŞ'LI OLDUĞU İHMALİ ÜZERİNDE DURULUYOR"

Olay yerine gittiğini belirten Ercan, "Teröristin DEAŞ üyesi olduğu ihtimali üzerinde duruyoruz. Kısa sürede detaylı açıklamayı yapacağız. Polis ekiplerimizin başarılı çalışmasıyla önemli bir saldırı engellendi. Teröristin üzerinde canlı bomba yeleği ele geçirildi." ifadelerini kullandı.

Teröristi polis merkezi yakınlarında etkisiz hale getiren güvenlik güçlerinin incelemesi sürüyor.

VALİLİK: OMUZNDAN AŞAĞIYA DOĞUR KABLO SALLANIYORDU

Mersin'de "dur" ikazına uymayınca vurulan teröristin, omzundan aşağı doğru sallanan kabloya elini atması üzerine vurularak etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, bugün saat 08.15 sıralarında Yenişehir ilçesi, 50. Yıl Polis Merkezi Amirliği'ne 50 metre mesafede şüpheli hareketlerde bulunan bir erkek şahıs görülmesi üzerine şüpheli şahsa "dur" ikazında bulunuldu. Ancak "dur" ikazına uymayarak Polis Merkezi'ne doğru yürüyerek ilerlemeye devam eden şahıs, omzundan aşağı doğru sallanan kabloya elini atması üzerine vurularak etkisiz hale getirildi.

ÖLDÜRÜLEN CANLI BOMBANIN ERKEK OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Ölü olarak ele geçirilen erkek şahsın kimlik bilgileri ve örgütsel ilişki ve irtibatlarının tespitine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Ülke genelinde olduğu gibi Mersin'de de terörle mücadele etkin bir şekilde sürdürüldüğü kaydedildi.