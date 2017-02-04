Milli Savunma Bakanı Fikri Işık: 30 bin yeni insanımızı TSK’ya kazandırıyoruz

MİLLİ Savunma Bakanı Fikri Işık, Kocaeli’de düzenlenen AK Parti İl İstişare Kurulu toplantısına katıldı. Seka Restaurant-2’da gerçekleşen toplantıya Bakan Işık’ın yanı sıra Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Radiye Sezer Katırcıoğlu ve Mehmet Akif Yılmaz, Eski AK Parti Milletvekili Eyüp Ayar, STK temsilcileri, AK Parti ilçe başkanları ve il istişare kurulu üyeleri katıldı. Toplantıda konuşan Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, “Şu anda mülakatlarını süren 30 bin yeni insanımızı TSK’ya kazandırıyoruz” dedi.

“El-Bab da kısa sürede DEAŞ’tan temizlenecek”

Suriye’de devam eden operasyonlardaki başarılara değinen Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, “Bir dönem Türkiye DEAŞ’ı destekliyor iddiasında bulunanlar şimdi dut yemiş bülbül gibi. Halbuki şu ana kadar DEAŞ’a karşı en sert en önemli mücadeleyi veren de Türkiye’dir. Fırat Kalkanı Harekatı’nda yaklaşık 2 bin kilometrekarelik alan DEAŞ’tan tamamen temizlendi. Bugün itibariyle El-Bab’ın etrafındaki bütün köyler DEAŞ’tan temizlendi. El-Bab’ın da tamamen DEAŞ’tan temizlenmesi Allah’ın izniyle yakındır. Göreceksiniz orada askerimiz ÖSO ile birlikte bu hainleri El-Bab’dan da temizleyecek. Orayı da DEAŞ’tan kurtaracak. Bunun içinde oradaki askerlerimiz kahramanca mücadelelerini sürdürüyor” dedi.

“Kaçan FETÖ’cü subaylar hainliklerine devam ediyor”

FETÖ olaylarından sonra yurtdışına kaçan bazı komutanların yabancı kanallara yaptığı açıklamalara da değinen Bakan Işık, “Yargıya hesap vermeden yurtdışına kaçan bazı sözde komutanlar uluslar arası medyada boy gösteriyorlar. Türk ordusu zayıflamış. Türk ordusu bu FETÖ’cülerden temizlendiği için inanın çok daha güçlendi. Niye? Artık abisinden değil komutanından emir alıyor TSK’nın tüm subayları. Önceden bazılar komutanından aldığı emri abisine onaylatıyordu. Veya abisinden başka bir emir alırsa komutanının emrini değil abisinin emrini uyguluyordu. Şimdi böyle bir ordu mu güçlüdür yoksa abisinden emir alan tüm sözde subayların temizlendiği bir TSK mı daha güçlüdür?” diye konuştu.

“Zayıf dedikleri TSK her görevini eksiksiz yerine getiriyor”

FETÖ üyelerinin ihanetlerini daha da göstereceklerini söyleyen Bakan Işık, “Hainin ihaneti biter mi? Bunlar saf Anadolu insanına eğitim için çalıştıklarını söylüyordu. Şimdi ne için çalıştıklarını herkes çok net görüyor. Yani ihanette sınır tanımıyorlar bir de TSK’yı zayıf göstererek herhalde bir yerlere mesaj vermeye çalışıyorlar. O en zayıf dedikleri dönemde TSK, bir taraftan TBMM’nin yurtdışında kendisine verdiği tüm görevleri eksiksiz olarak yapıyor. Diğer taraftan terörle mücadelede tarihinin en yoğun ve en başarılı dönemini geçiriyor. Diğer taraftan da DEAŞ’ı sınırlarımızdan temizlemek için yaklaşık 2 bin kilometrekarelik alanı temizledi. El-Bab’ı da temizlemek için büyük bir harekat yapıyor. Herkes şunu iyi bilsin ki Allah’ın izniyle TSK gücünü koruyor ve geliştiriyor” şeklinde konuştu.

“30 bin yeni insanımızı TSK’ya kazandıracağız”

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yapısını güçlendirmek için yeni personel alımları yapacaklarını söyleyen Bakan Işık, “Bu hafta 174 Hava Harp Okulu öğrencisi eğitime başladı. Ve şu anda mülakatlarını sürdürüyoruz. 30 bin yeni insanımızı TSK’ya kazandırıyoruz. Allah’a hamdolsun milletimizin TSK’ya ilgisi de hepimizin göğsünü kabartıyor. 200 kişi Özel Kuvvetler’e subay alacağız, 20 bine yakın müracaat var. 1000 kişilik bir ihtiyacımız için 30 binin üzerinde bir başvuru var. Bu milletimizin TSK’ya ne kadar sahip çıktığının bir göstergesidir. Hükümet olarak biz de TSK’nın en kısa sürede ve en etkin şekilde giderilmesi için gece gündüz gayret gösteriyoruz” ifadelerini kullandı.

“CHP’nin doğru minderde dövüşmesi lazım”

Son olarak CHP’nin referandumdaki tavrını eleştiren Bakan Işık, “Siz bir taraftan 12 Eylül’e karşıyım diyeceksiniz. O dönemde hazırlanan anayasanın yürütmeye ilişkin yönlerine hemen hemen hiç dokundurtmayacaksınız. Diğer taraftan AK Parti’ye alternatif bir öneri de getirmeyeceksiniz. Ama meydana çıkıp, ‘Bu rejim tartışmasıdır, Türkiye’de rejim elden gidiyor’ diyeceksiniz. Sonra halkta size inanmayacak. Biz istiyoruz ki demokrasi yönetilebilen olsun. Bu bir sistem değişikliği rejim değişikliği değil. CHP’nin doğru mindere dövüşmesi lazım” dedi.