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Militanlarının cep telefonlarındaki ürkütücü paylaşımlar

DEAŞ'ın kadın militanlarının cep telefonlarındaki ürkütücü paylaşımlar yer aldı. Şehitlerimizin ölümlerine "Bir sürü T.C uşağı gebertmişler" diye sevinen terör örgütü üyeleri "Andımız" daki kelimeleri değiştirip oluşturdukları uyduruk metne de "Ahdimiz" adını koyup bunu okumuş

Militanlarının cep telefonlarındaki ürkütücü paylaşımlar

DEAŞ'ın kadın militanlarının cep telefonlarındaki ürkütücü paylaşımlar yer aldı. Şehitlerimizin ölümlerine "Bir sürü T.C uşağı gebertmişler" diye sevinen terör örgütü üyeleri "Andımız" daki kelimeleri değiştirip oluşturdukları uyduruk metne de "Ahdimiz" adını koyup bunu okumuş

10 Şubat 2017 Cuma 17:42
Militanlarının cep telefonlarındaki ürkütücü paylaşımlar
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İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcısı Mehmet Şenay Baygın tarafından DEAŞ terör örgütü mensubu 35 kişi hakkında düzenlenen iddianamede, tutuklu şüpheli V.İ.'nin telefonundan elde edilen ve eşine ait olduğu düşünülen WhatsApp yazışmalarına da yer verildi. Dosyaya yansıyan ve iki kadın arasındaki yazışmalarda şu ifadeler kullanıldı;

"Bugün bir sürü T.C. uşağı gebertmişler"

"Ohh iyi yapmışlar ölsün kafirler"

"Şimdi hemen şehit derler"

"Sınıra gelirlerse geçişimiz kolay olur"

"İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak cihangir'i Yarın Ankara'ya Geliyor"

"Tüm ankara halkına duyrulur..."

"Ümmet uyuma"

"Muta çocuğu p. evladına bir hoş geldin demek boynumuzun"

"Kalk ve kardesine sahip cik.?"

"Plan bizden icraat onlardan"

"Çıksınlar tabi, silahını kapan çıksın"

"Bu müslüman erkekler spor bile yapmıyor be"

"Cihada hazırlık için ille de cephede olmaya gerek yok ki"

"Silah eğitimi için kondisyon için ille kital burada mı olacak"

"Aynen işte atış derslerine baslicaz inşallah ormanda"

"Ben de evli olsam ben de başlarım"

"Hatta ben kendim ok derslerine başlamayı düşünüyorum nasipse"

"insaallah. Çok güzel bi fikir"

"Allah o kafirlerden intikamımızı ellerimizle alsın"

"Halk artık Islam dewletini istiyor"

"Müslümanlar düzenli bir yapı altında toplanmak zorundalar artık"

 ANDIMIZ'I AHDİMİZ'E ÇEVİRMİŞLER...

DEAŞ'lı şüphelilerin "Andımız"dan esinlenerek "Ahdimiz" yazılı bir metin de ele geçirildi.

"Müslümanım, doğruyum, çalışkanım." diye başlayan söz konusu metnin "Şiarım büyüklerime hürmet, küçüklerime şefkattir" şeklinde sürdüğü "Ne mutlu Müslümanım diyene..." diye bittiği görüldü.

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DEAŞKadın TeröristMesajSporİranBugünAnkaraCihangirWhatsappİstanbul
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