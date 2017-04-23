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Midibüs şarampole uçtu: 10 ölü, 16 yaralı

Cenazeden dönenleri taşıyan midibüs, kontrolden çıkarak şarampole uçtu. Kazada 10 kişi yaşamını yitirdi, 16 kişi de yaralandı

Midibüs şarampole uçtu: 10 ölü, 16 yaralı

Cenazeden dönenleri taşıyan midibüs, kontrolden çıkarak şarampole uçtu. Kazada 10 kişi yaşamını yitirdi, 16 kişi de yaralandı

23 Nisan 2017 Pazar 16:35
Midibüs şarampole uçtu: 10 ölü, 16 yaralı
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KAZA, akşam saatlerinde Esenyurt Köyü yolunun Yalnızçam mevkisinde meydana geldi. Esenyurt Köyü’nde yaşamını yitirenMustafa Uludağ’ın İstanbul’da yaşayan yakınları, ikindi vakti cenazeye katıldıktan sonra 34 FK 5259 plakalı midibüsle dönüşe geçti. Midibüsün henüz kimliği belirlenemeyen sürücüsü, iddiaya göre karşı yönden gelen otomobile çarpmamak için direksiyon kırınca, araç kontrolden çıktı.Midibüs, yaklaşık 50 metrelik şarampole uçtu.
Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, AFAD, itfaiye ve 112 Acil ekipleri sevk edildi. Ağaçlık alanda yan yatan midibüse ulaşan ekipler, önce yaralıları yukarıya çıkardı. Yaralanan 16 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Daha sonra midibüsün içinde ve çevresinde yapılan çalışmalarda 5 kişinin cesedine ulaşıldı.Kaldırılan aracın altından da 5 kişinin daha cesedi çıktı.Cesetler, ekipler tarafından güçlükle yukarıya çıkarılarak, morga götürüldü.Ölü sayısının artmasından endişe edildiğini belirten Kaymakam Nazım Madenoğlu,"Yaralıların içinde durumu ağır olanlar var. Ölü sayısı artabilir. Yaralılar ketteki çeşitli hastanelerde tedaviye alındı. Aldığımız bilgiye göre cenazeden dönen araç, karşıdan araç gelince kontrolden çıkmış" dedi.

İKİNCİ KAZADA DA 9 KİŞİ YARALANDI

KAZA yerinde kurtarma çalışması devam ederken, köy yolunda ikinci bir kaza meydana geldi. Midibüste bulunanların yakınları, kazayı duyunca patpat denilen tarım aracıyla yola çıktı. Patpat, köy çıkışında kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada ilk belirlemelere göre 9 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

TİCARİ ARAÇLA ÇARPIŞIP ŞARAMPOLE UÇMUŞ

ZONGULDA’ın Ereğli İlçesi Yalnızçam Köyü yakınlarında,10 kişinin yaşamını yitirdiği kazada, Erdem Aktan yönetimindeki midibüsünvirajda Ali Kaman yönetimindeki67 LU 178 plakalı hafif ticari araçla çarpıştıktan sonra şarampole uçtuğu belirtildi. Bu arada, kazada yaralananların sayısı da 18 olarak açıklandı.

ÖLÜ VE YARALILARIN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

KAZADA yaşamını yitiren 10 kişinin kimliği belli oldu. Ölenlerin Bilal Aydın (43), Mustafa Uludağ (20),İsmail Aydın (38),Rabia Aydın (38), Kadriye Turhan, Şaban Turhan, Aygül Afacan, Zekiye Aydın, Naciye Aydın veŞevket Turhan olduğu belirtildi.Kazada yaralanıp Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan 18 yaralının isimleri ise şöyle:
"Bayram Kemik (44), Orhan Aydın (25), Muhammet Aydın (41), Hüseyin Aydın (43), Erdem Aktan (43), İsmail Uludağ (44), Durmuş Bozkurt (51), İbrahim Kemik (43), Ergün Ardıç (42), Gulfiye Aydın (48), Ercan Uslu(23), Olcay Uludağ(18), Ahmet Ardıç (58), Şerif Aydın, Zahide Aydın (41), Ramazan Aydın (44), Özgür Uludağ (16), Emine Bozkurt (51)

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Son Güncelleme: 23.04.2017 16:54
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şarampole Uçtu16 Kişi De Yaralandı10 Kişi Yaşamını Yitirdi
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