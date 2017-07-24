Midesinden 55 kapsül kokain çıktı

ATATÜRK Havalimanı'ndaki Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Belçika, Brüksel uçağından inen bir yolcudan şüphelendi. Beyaz takım elbiseli yolcu durduruldu. Yapılan üst aramasında herhangi bir uyuşturucu maddeye rastlanmadı.Üst araması sırasında terlemeye ve panik halinde hareket etmeye başlayan şüpheli kişi hastaneye götürülerek MR'ı çekildi. Sindirim sisteminde 55 uyuşturucu kapsülü bulundu. İlaç yardımıyla çıkarılan kapsüllerin içerisinde 1080 gram kokain ele geçti.Nijeryalı A.O gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. A.O emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.