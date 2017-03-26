MHP'li meclis üyesi ve HDP'li yöneticiler AK Parti'ye geçti

AK parti Karkamış teşkilatında düzenlenen törenle, Gaziantep Karkamış MHP Meclis Üyesi Sadettin Kelek ve HDP ilçe yönetimi Ak parti'ye geçti. Törende konuşan AK Parti Gaziantep Milletvekili Abdulkadir Yüksel, “Bu ülkede 79 milyon insanın dünya görüşünün farklı olması gayet tabi bir durumdur. Yeter ki dam sağlam olsun. Dam sağlam olduğu müddetçe hiçbir şey olmaz. Ama dam yıkılınca hangi görüş ve düşünceden olursak olalım hepimiz o enkazın altında kalırız” dedi. Ülkenin her kesim ve düşünceden insanın AK Parti çatısı altında vatana ve millete hizmet ettiğini belirten Yüksel, "Allah birliğimizi dirliğimizi bozmasın. Bu ülkenin birlik dokusunda hiçbir sıkıntı yok. Bizim farklılıklarımız aslında en büyük zenginliğimizdir. Farkı etnik yapıdan olabiliriz, farkı mezhepten, farklı düşünceden olabiliriz. Çünkü biz bu halde birlikte büyük Türkiye’yiz” şeklinde konuştu.

AK Parti’nin 15 yıldır bu ülkede ortaya koyduğu kucaklayıcı misyonun herkes tarafından bilindiğini belirten Yüksel, ülke düşmanlarının en çok rahatsız oldukları konuların başında birlikteliğin geldiğini kaydetti.. Yüksel, “Hepimizin bildiği üzere‘ söz konusu vatansa gerisi teferruattır’ sözünü bugün etrafımızda vatanlarını kaybeden ve birlikleri bozulan ülkele bakınca daha iyi anlıyoruz. Onların çektikleri dram ortadadır. Allah kimseyi vatansız yurtsuz bırakmasın” diye konuştu.

