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MHP iki teşkilatını daha kapattı

MHP yönetimi, bugün iki ilçe teşkilatının daha kapatılması kararı aldı. Denizli Buldan ile Serinhisar İlçe Başkanlıkları kapatıldı. İlçe Başkanları Mehmet Tuğrul ve Mehmet Averi ise kesin ihraç istemiyle Disiplin Kurulu'na sevk edildi

MHP iki teşkilatını daha kapattı

MHP yönetimi, bugün iki ilçe teşkilatının daha kapatılması kararı aldı. Denizli Buldan ile Serinhisar İlçe Başkanlıkları kapatıldı. İlçe Başkanları Mehmet Tuğrul ve Mehmet Averi ise kesin ihraç istemiyle Disiplin Kurulu'na sevk edildi

17 Şubat 2017 Cuma 12:06
MHP iki teşkilatını daha kapattı
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MHP Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Şefkat Çetin, ilçe teşkilatlarının kapatılması kararının Başkanlık Divanı tarafından alındığını duyurdu. Çetin, kararın Denizli İl Başkanlığına ve Denizli Valiliğine bugün bildirildiğini belirtti.
HAYIR DİYECEKLERİNİ AÇIKLAMIŞTI
MHP Buldan İlçe Başkanı Mehmet Tuğrul, anayasa değişiklikleri için yapılacak referandumda Genel Merkezin aksine, 'hayır' diyeceklerini açıklamıştı.
Tuğrul yaptığı yazılı açıklamada, Anayasa değişikliğinin devletin tek adam tarafından yönetildiği bir sistemi getirdiğini iddia ederek şöyle demişti:
"Demokrasilerde kararları kanunlara göre kurum ve organlar verir, kişiler de yönetimi buna göre yapar. Bu yeni düzenlemede ise kararları veren de yönetimi yapan da tek adamdır. Tek adam yönetimi incelendiğinde var gibi olduğu görülen hukukun, demokrasinin ve kurumların aslında yok olduğu anlaşılmaktadır. Buldan MHP İlçe Teşkilatımızın 'hayır'ı parlamenter sistemin devamlılığını istemekten başka bir şey değildir. Genel Başkanımızın yasama, yürütme ve yargının tek adama bağlandığı yetkilerin gelecek dönemlerde mevcut cumhurbaşkanının siyaset arenasından çekildikten sonra hangi zihniyette bir insanın eline geçeceğini öngörememesini endişe ile karşılamaktayız."
'Hayır' diyen Türk milliyetçilerinin iradesiyle FETÖ, PKK gibi yapıları aynı kefeye koymamak gerektiğine dikkat çeken Tuğrul, "Bizim 'hayır'ımız bu kutlu devletin en can alıcı hücrelerine sinsice yuvalanan, devletimizi içten içe kemiren FETÖ'cülerin 'hayır'ından çok farklıdır. Bu hain örgüt bu saatten sonra hükümet ne derse zaten hayır diyecektir. Onların hayır'ında hayır değil yine şer vardır. Ancak Türk milliyetçilerinin hayır'ında hayır vardır. Türk milliyetçilerinin hayır'ında Türk milletinin geleceği ile ilgili duyulan endişe ve gelecekle ilgili yapılmış analizlere dayanan bir öngörü bulunmaktadır. Bizler tercihimizi aklımızın erdiğinden bu yana MHP tarafında kullandık. Ve bu tercihimizi kullanırken de kimseye sormadık. Ha illaki bir tercihte bulunacaksak da bu tercih partimizin tüzüğünde belirtildiği üzere demokrasi ve parlamenter sistemden yana olacaktır. Ne mutlu Türk'üm diyene" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
MHPTeşkilatŞefkat Çetin
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