banner433
Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 15°
Parçalı bulutlu
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL
BIST
87408
ALTIN
148.031
DOLAR
3.7383
STERLIN
4.6298
EURO
3.9916
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Kuru öksürük nasıl geçer?
Kuru öksürük nasıl geçer?
Tırtıl istilası tehdidi! Gıda sıkıntısı yaşanabilir
Tırtıl istilası tehdidi! Gıda sıkıntısı...
Meyan kökü zekayı azaltır mı?
Meyan kökü zekayı azaltır mı?
Flaş Haber
3 saatte 3 marketi soydular
Kapat

MHP'de referandum hazırlığı

MHP İlçe Başkanı Türkdoğan, 26 Şubat'ta Antalya'da düzenlenecek olan referandum toplantısına katılacak.

MHP'de referandum hazırlığı

MHP İlçe Başkanı Türkdoğan, 26 Şubat'ta Antalya'da düzenlenecek olan referandum toplantısına katılacak.

07 Şubat 2017 Salı 17:16
MHP'de referandum hazırlığı
banner404

Haber: Alper KUTAY

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Alanya İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, MHP'nin 48. kuruluş yıldönümü ile ilgili açıklamalarda bulundu. "MHP'nin kurucusu merhum Başbuğ Alparslan Türkeş'i rahmet ve minnetle anıyoruz" diyen Türkdoğan, "Bundan sonraki süreçte de davamızı beraber yürüttüğümüz MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye teşekkür ediyoruz. Önümüzde bir referandum süreci var. MHP'nin bununla ilgili 26 Şubat'ta Antalya'da bir toplantısı olacak. Milletvekillerimiz, partilileri ve vatandaşı bilgilendirecek. Alanya'dan bu toplantıya katılmak isteyen vatandaşları Antalya'ya götüreceğiz. Neden bu anayasa değişikliğine 'Evet' dediğimizi katılımcılara gerekçeleriyle birlikte anlatacağız" dedi.

banner355
Anahtar Kelimeler:
MHPReferandumMustafa Türkdoğan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Her şey Antalya için'
'Her şey Antalya için'
TSK'dan hava harekatı
TSK'dan hava harekatı
Eski Cumhurbaşkanlığı Başyaveri serbest bırakıldı
Eski Cumhurbaşkanlığı Başyaveri serbest bırakıldı

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals