MHP'de referandum hazırlığı

Haber: Alper KUTAY

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Alanya İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, MHP'nin 48. kuruluş yıldönümü ile ilgili açıklamalarda bulundu. "MHP'nin kurucusu merhum Başbuğ Alparslan Türkeş'i rahmet ve minnetle anıyoruz" diyen Türkdoğan, "Bundan sonraki süreçte de davamızı beraber yürüttüğümüz MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye teşekkür ediyoruz. Önümüzde bir referandum süreci var. MHP'nin bununla ilgili 26 Şubat'ta Antalya'da bir toplantısı olacak. Milletvekillerimiz, partilileri ve vatandaşı bilgilendirecek. Alanya'dan bu toplantıya katılmak isteyen vatandaşları Antalya'ya götüreceğiz. Neden bu anayasa değişikliğine 'Evet' dediğimizi katılımcılara gerekçeleriyle birlikte anlatacağız" dedi.