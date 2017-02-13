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MHP'de dört isim disipline sevk edildi

MHP milletvekilleri Yusuf Halaçoğlu, İsmail Ok, Sinan Oğan ve Nuri Okutan ihraç talebiyle disipline sevk edildi. MHP lideri Bahçeli, vekillerle ilgili "Aramızda bulunuyorken miskin miskin yatıp partimizin lehine hiçbir saygıdeğer çalışma ve gayret göstermeyenlerin, şimdilerde hayır koalisyonuna katılıp çıldırmış gibi gezmeleri bir bakıma kara mizahtır" demişti

MHP'de dört isim disipline sevk edildi

MHP milletvekilleri Yusuf Halaçoğlu, İsmail Ok, Sinan Oğan ve Nuri Okutan ihraç talebiyle disipline sevk edildi. MHP lideri Bahçeli, vekillerle ilgili "Aramızda bulunuyorken miskin miskin yatıp partimizin lehine hiçbir saygıdeğer çalışma ve gayret göstermeyenlerin, şimdilerde hayır koalisyonuna katılıp çıldırmış gibi gezmeleri bir bakıma kara mizahtır" demişti

13 Şubat 2017 Pazartesi 17:19
MHP'de dört isim disipline sevk edildi
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MHP Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Halil Öztürk, Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, Isparta Milletvekili Nuri Okutan ve  eski Iğdır Milletvekili Sinan Oğan'ın parti üyeliğinden kesin çıkarma talepli olarak Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini açıkladı. Öztürk tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi: "Partimiz Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, Isparta Milletvekili Nuri Okutan ve Sinan Oğan'ın kamuoyu önünde yaptığı bir kısım açıklamalarının, toplantılarının ve benzeri faaliyetlerinin incelenmesi neticesinde parti tüzüğümüzün 11. maddesinde belirtilen görev ve sorumluluklarla bağdaşmayan birçok eylem ve söylemi ile Anayasa Değişikliği'ne dair kanun teklifi öncesinde ve referandum sürecinde partimizin yetkili organlarının aldığı ve belirlediği karar ve politikalara aykırı biçimde görüş ve beyanda bulunmak, partimiz üyeliği ile bağdaşmayacak şekilde başka platformların kurulmasını desteklemek, bu kapsamda partimiz disiplin ve hiyerarşisine aykırı biçimde başkaca siyasi partilerin değişik kademedeki temsilcilerini ziyaretlerde bulunmak suretiyle partimiz tüzüğünün disiplin hükümlerini ihlâl ettikleri iddiasıyla; Parti tüzüğümüzün 78/4e-h maddelerini ihlal mahiyetindeki eylem ve açıklamalar yanında benzeri faaliyetler içerisinde olmak sebebiyle 81. Maddesi kapsamı ve gereğince tedbirli ve parti üyeliğinden kesin çıkarma talepli olarak Merkez Disiplin Kurulu Başkanlığımıza sevk edilmişlerdir."
BAHÇELİ İŞARETİ DÜN VERDİ 
MHP lideri Devlet Bahçeli, Konya'daki değerlendirme toplantısı sonrası yaptığı açıklamada , partisindeki hayırcı ve başka partilerle görüşen milletvekilleri içinde, şöyle konuşmuştu:"Aramızda bulunuyorken miskin miskin yatıp partimizin lehine hiçbir saygıdeğer çalışma ve gayret göstermeyenlerin, şimdilerde hayır koalisyonuna katılıp çıldırmış gibi gezmeleri bir bakıma kara mizahtır. Şahsımla ilgili “bir haftada ne değişti de evet dediö dedikodusunu üretenlerin, “Saray-Çankaya-Bahçeli arasında kırmızı hat kurulduö diyenlerin itham ve tariz dolu imaları ise yalnızca ayaklar altında kalmaya layıktır."

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Anahtar Kelimeler:
MHPHalil ÖztürkKayseriİsmail OkIsparta
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