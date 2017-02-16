"MHP asla ve asla seyirci kalan parti değildir "

ERDEM, beraberinde Mersin Milletvekili Baki Şimşek ile düzenlediği basın toplantısında, Çanakkale'de yaşanan depremlerle ilgili bölgede yaptıkları tespitleri aktardı.

Bölgede 1008 yapıda hasar tespiti yapıldığını, kış dolayısıyla koşulların ağır olduğunu vurgulayan Erdem, şöyle konuştu.

"Gelen konteynerler yeterli sayıda olmadığı için bu eksiklikleri ilgili makamlara bildirdik. Bölgedeki yörüklerin söylemleri bizi oldukça duygulandırdı. 70'li yaşlarda bir teyzeye Kızılay'ın yardımlarından alıp almayacağını sorduğumda, 'Allah devletimize zeval vermesin. Devletimize zarar vermeyelim, buradaki eşyalarımızı kullanırız' dedi. Bir başka teyze ise 'Vallahi de billahi de devletimiz hem çorbamızı hem yemeğimizi veriyor. Çayımızı bile bedava veriyor. Bize evlerimizi yaptırın da başka hiçbir şey istemiyoruz.' dedi. Kahraman Türk kadını yaşamsal koşullara sahip olmamasına rağmen, yine devletini düşünüyor."

Bölge halkının talebi olan evlerin kısa sürede yapılmasını isteyen Erdem, "Yürekleriyle devletinin yanında olan yörük Türkmenleri için gerekli adımlar atılsın. Mağdur edilenler ve mağdur olma ihtimali yüksek olanlarla ilgili de çalışmaları kısa zamanda tamamlayalım." dedi.

Baki Şimşek ise 6 Şubat'tan beri aralıklarla devam eden depremlerle ilgili devletin mağdur Vatandaşların sıkıntılarının giderilmesine yönelik gerekli adımları attığını, ancak eksikliklerin bulunduğunu belirtti.

Bölgede yaşayan insanların 100 yıl öncesinin yaşam koşulları altında mücadele ettiğini anlatan Şimşek, "Buradaki insanlar, yüzde 90'ı hayvancılıkla geçimini sağlayan yörük aileler. Devletimizin durumu fırsata çevirerek bölgedeki köylerin tamamını yenilemesi ve bu yıl sonuna kadar teslim etmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Şimşek, bölge halkının borçlarının ötelenmesi için Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı yetkililerine çağrıda bulundu.

Referandum süreci

Arzu Erdem, Nisan ayında Anayasa değişikliğinin halkoyuna sunulması adına yapılacak seçimlerin Türk milletine hayırlı olmasını temenni etti.

MHP'nin derdinin vatan ve millet olduğunu vurgulayan Erdem, şöyle devam etti:

"MHP asla ve asla seyirci kalan değil, inisiyatif alan bir partidir. Ülkenin buna ihtiyacı var. Bu inisiyatifi almış MHP'yle ilgili değerlendirmelerin de bu minvalde yapılmasını rica ediyoruz. Çünkü ülke yangın yeri. Dışarıdan ve içeriden yapılan saldırılar hepimizin malumu. Hepimiz bunun etkisi altındayız. 15 Temmuz'da var oluş ya da yok oluş arasındaki incecik çizgiyi hepimiz yaşadık. Onun için bugün Türk milleti olarak kenetlenme günü. Bugün artık kısır siyasi çekişmeler yapmanın günü değil. Bugün yekvücut olma zamanı. Milletimizin vereceği karar hepimizin başının üstünde yerinin olduğu bir karardır."

Baki Şimşek de referandumda "evet" oyu da "hayır" oyu da kullananların Türk insanı olduğunu, her türlü karara saygı duyduklarını bildirdi.

İnandıkları değerler çerçevesinde neden "evet" diyeceklerini insanlara anlatacaklarını kaydeden Şimşek, "Takdir artık milletindir. Dün 'Anayasa Mahkemesine gidelim' diyenlerin bugün 'millete gidelim' noktasına gelmiş olmasından da sevinç duyuyoruz." diye konuştu.