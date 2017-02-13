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Metro istasyonunda olay: Engelli adam ağır yaralı

Kartal metro istasyonunda bacakları engelli olan 36 yaşındaki U.Ö., kendisini tekerlekli sandalyeyle Kadıköy - Tavşantepe seferini yapan metronun önüne bıraktı. Metronun altında kalan Özer itfaiye tarafından kurtarıldı. 1 yıl önce geçirdiği trafik kazası sonrası sakat kaldığı öğrenilen U.Ö.’nün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Metro istasyonunda olay: Engelli adam ağır yaralı

Kartal metro istasyonunda bacakları engelli olan 36 yaşındaki U.Ö., kendisini tekerlekli sandalyeyle Kadıköy - Tavşantepe seferini yapan metronun önüne bıraktı. Metronun altında kalan Özer itfaiye tarafından kurtarıldı. 1 yıl önce geçirdiği trafik kazası sonrası sakat kaldığı öğrenilen U.Ö.’nün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

13 Şubat 2017 Pazartesi 23:19
Metro istasyonunda olay: Engelli adam ağır yaralı
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OLAY, Kartal Metro İstasyonu’nda saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 1 yıl önce geçirdiği trafik kazası nedeniyle bacaklarını hissetmeyen 36 yaşındaki U.Ö., ailesi ile Ankara’da yaşıyordu.

HALASININ YANINA GELMİŞTİ

U.Ö., 2 hafta önce gezmek için İstanbul Kartal’da oturan halasının yanına geldi. Öğleden sonra halasının evinden bakıcından habersiz dışarı çıkan U.Ö., Kartal Metro İstasyonu’na geldi.

U.Ö., Kadıköy-Tavşantepe seferini yapan metronun istasyona geldiği sırada kendisini tekerlekli sandalye ile metronun önüne bıraktı.

İTFAİYE METRONUN ALTINDAN ÇIKARDI

Metro hemen durduruldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri metronun altında kalan 36 yaşındaki adamı kısa sürede kurtardı.

YARALININ DURUMU AĞIR

Yaralı U.Ö., ambulansa konularak Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Burada tedavi altına alınan U.Ö.’in durumunun ağır olduğu belirtildi.

OLAY YERİNDE AYAKKABISI KALDI

Yaralı olarak kurtarılan U. Ö.’nün olay yerinde kırılmış haldeki tekerlekli sandalyesi ve ayakkabısının teki kaldı. Görevliler malzemeleri istasyonun deposuna götürdü.

SEFERLER TEK HATTAN YAPILDI

Olay nedeniyle metro seferleri aksadı. Metro istasyonunun Tavşantepe hattı kapatıldı. Seferler Kadıköy hattından karşılıklı yapıldı. Gerekli incelemelerin yapılmasının ardından metro seferleri normale döndü.

Olayı gören bir kişi, itfaiye ekiplerinin geldiğini bir süre sonra metrodan yaralı halde engelli birinin çıkartıldığını belirtti. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
Kartal Metro Istasyonu
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