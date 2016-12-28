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Meteorolojiden zirai don uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'in kıyı kesimlerinde yarın gece saatlerinden, pazartesi sabah saatlerine kadar hafif, yer yer orta kuvvette zirai don olayının beklendiği bildirildi

Meteorolojiden zirai don uyarısı!
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GENEL Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, zirai faaliyetlerin ve seracılığın devam ettiği Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'in kıyı kesimlerinde yarın gece saatlerinden, pazartesi sabah saatlerine kadar hafif, yer yer orta kuvvette zirai don olayının beklendiği belirtildi.Açıklamada, zirai faaliyetle ve seracılıkla uğraşan üreticilerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı.
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Etiketler; #Meteorolojiden zirai don uyarısı! #Meteoroloji Genel Müdürlüğü #Marmara #ege #zirai don
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