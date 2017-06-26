Meteorolojiden sıcaklık uyarısı

METEOROLOJİ 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Veri ve Tahmin Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, “Bölgemiz genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin edilmektedir. Sıcaklıkların 2-4 santigrat civarında artması beklenmektedir. Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların yükselmesiyle birlikte özellikle hamile kadınlar ve yaşlılar ile kalp ve solunum hastalıkları olan vatandaşlarımızın 10.00-17.00 saatleri arasında güneş ışınlarına doğrudan maruz kalmamaları konusunda dikkatli ve tedbirli olmaları önerilmektedir” denildi.
Gün içerisinde en yüksek hava sıcaklılarının Elazığ’da 37, Adıyaman’da 40, Bingöl’de 35, Malatya’da 37, Tunceli’de 36 derece olması bekleniyor.
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