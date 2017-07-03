Meteorolojiden 5 il için sıcaklık uyarısı

METEOROLOJİ 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Veri ve Tahmin Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, "Bölgemizde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin edilmektedir. Hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların 1-3 derece artması bekleniyor. Rüzgar genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor" denildi.Ayrıca meteoroloji sıcaklıklara karşı uyarılarda bulundu. Yapılan uyarıda, "Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarından dolayı oluşabilecek olumsuzluklara karşı başta yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olanlar olmak üzere vatandaşlarımızın dikkatli olmaları ve sıcaktan korunmak için gerekli önlemleri almaları önem taşımaktadır" ifadelerine yer verildi.