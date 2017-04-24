Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 17°
az bulutlu
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL ÇEVRE GENEL
BIST
93803
ALTIN
146.398
DOLAR
3.5696
STERLIN
4.5661
EURO
3.8729
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
25 Nisan 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
25 Nisan 2017 Alanya -...
'PRP’nin ciltteki etkisi uzun oluyor'
'PRP’nin ciltteki etkisi uzun oluyor'
Baharda zindelik veren 8 besin!
Baharda zindelik veren 8 besin!

Meteoroloji açıkladı: Mevsim değişiyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yarından itibaren sıcaklıkların Trakya'dan başlayarak mevsim normallerine döneceğini açıkladı. İstanbul'da bugün 14 derece olan sıcaklık cuma günü 23 dereceye yükselecek

Meteoroloji açıkladı: Mevsim değişiyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yarından itibaren sıcaklıkların Trakya'dan başlayarak mevsim normallerine döneceğini açıkladı. İstanbul'da bugün 14 derece olan sıcaklık cuma günü 23 dereceye yükselecek

24 Nisan 2017 Pazartesi 20:15
Meteoroloji açıkladı: Mevsim değişiyor
banner404

İSTANBUL'DA bugün sıcaklık 14 derece olacak hafta sonu doğru 10 derece artacak. İstanbul'da yarın hava güneşli; sıcaklık 17 dereceye çıkacak. Nem oranında sıcaklık değerleriyle birlikte artış hava değerlerinde sıcaklık Cuma günü 23 dereceye kadar yükselecek.

Ankara’da sıcaklık bugün 12 derece. Sıcaklığın gece eksi 2 dereceye düşeceği için dikkatli olunması gerektiği kaydedildi. Bugünden sonra ise Ankara'da da cuma gününe kadar yükselecek, İstanbul'daki gibi sıcaklık 23 dereceye çıkacak

İzmir’de de bugün hava bulutlu ve güneşli; sıcaklık 21 derece. Bugünden itibaren artan sıcaklık dereceleri İzmir'de de hissedilecek; 28 Nisan’da hava sıcaklığı 28 derece oluyor.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Meteoroloji Genel MüdürlüğüMevsim
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Son Dakika: Yasin Börü davasında karar çıktı
Son Dakika: Yasin Börü davasında karar çıktı
Antalya’da akılalmaz uyuşturucu düzeneği
Antalya’da akılalmaz uyuşturucu düzeneği
Feci trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı
Feci trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

banner452

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals