Messi'nin düğünü için 260 özel uçak kalkacak

BARCELONA'DA forma giyen Lionel Messi, iki çocuğunun annesi Antonella Roccuzzo ile yarın dünyaevine giriyor. Arjantinli futbolcu, doğduğu şehir olan Rosario'da görkemli bir törenle hayatını Antonella Rocuzzo ile birleştirecek.

260 ÖZEL UÇAK KALKACAK

Düğün için yapılan hazırlıklar ve alınan önlemler dikkat çekiyor. İspanyol basını; "Yılın düğünü" olarak adlandırdıkları düğün için davetlilerin 260 özel uçakla Rosario'nun yolunu tutacağını yazıyor.