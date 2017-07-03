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Merve Kavakçı kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı

Fazilet Partisi’nden milletvekili seçilen Merve Safa Kavakçı’nın Türk vatandaşlığının kaybettirilmesinin yürürlükten kaldırılması kararı Resmi Gazete’de yayımlandı

Merve Kavakçı kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı

Fazilet Partisi’nden milletvekili seçilen Merve Safa Kavakçı’nın Türk vatandaşlığının kaybettirilmesinin yürürlükten kaldırılması kararı Resmi Gazete’de yayımlandı

03 Temmuz 2017 Pazartesi 09:19
Merve Kavakçı kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı
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"MERVE Safa Kavakçı’nın Türk vatandaşlığının kaybettirilmesine dair 13.05.1999 tarihli ve 99/12827 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının yürürlükten kaldırılması hakkındaki ekli kararın yürürlüğe konulması; İçişleri Bakanlığının 15.05.2017 tarihli ve 69101 sayılı yazısı üzerine Bakanlar Kurulu’nca 26.05.2016 tarihinde kararlaştırılmıştır” denildi.

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Anahtar Kelimeler:
Merve KavakçıSafa KavakçıTürk Vatandaşlığı
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