Merve Kavakçı kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı

" MERVE Safa Kavakçı ’nın Türk vatandaşlığı nın kaybettirilmesine dair 13.05.1999 tarihli ve 99/12827 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının yürürlükten kaldırılması hakkındaki ekli kararın yürürlüğe konulması; İçişleri Bakanlığının 15.05.2017 tarihli ve 69101 sayılı yazısı üzerine Bakanlar Kurulu’nca 26.05.2016 tarihinde kararlaştırılmıştır” denildi.

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