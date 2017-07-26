Merhamet haini

İSTANBUL'DA hareketsiz hesaplarında olağan ve kural dışı yoğun hareketler belirleyen bir kamu bankası şubesi geçtiğimiz Nisan ayında, savcılığa başvurdu. 5 ile 20 yıllık "ölü hesap" olarak adlandırılan hareketsiz hesaplarda, işlem yoğunluğu yaşandığını bildirmesi üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri soruşturma başlattı. Yapılan soruşturmada geçtiğimiz Nisan ayında "ölü hesaplar"dan sahte kimliklerle para çeken 3 şüpheli tespit edilmiş adliyeye sevk edilen 3 dolandırıcı mahkeme tarafından serbest bırakılmıştı.



PARA KARŞILIĞI GİZLİ BİLGİLERİ SATTI

Mahkemenin bu kararına rağmen soruşturmanın peşini bırakmayan ve araştırmalarına devam eden mali polis, yaptığı ısrarlı çalışmalarda bu kez, ölü hesaplardan para çeken çetenin ele başının Taner Ünalan olduğunu tespit etti. Çete liderinin bankanın Ankara Genel Müdürlüğü'nde görevli Sadık Düzenli ile irtibatlı olduğunu belirleyen ekipler, sakat kontenjanından bankada çalışan Sadık Düzenli’den hesap bilgileri ve kişisel bilgilerini aldığını tespit etti.Çete liderinin aldığı bu bilgilerle kişi analizi yaparak hesabı bulunan müşterilerin dublörlerini bulmak için Görkem Kibaroğlu'nu görevlendirdiği, Kibaroğlu'nun da bulduğu kişilere sahte kimlik çıkartarak bu kişilerin İstanbul'daki banka şubelerinden sahte kimliklerle para çekmesini sağladığını ortaya çıkardı.ERKETE SİSTEMİ KULLANMIŞLARYapılan çalışmalarda dublörleri tek tek belirleyen mali polis ekipleri, çetenin dublör olarak kullandığı Raşit Özyalçın, Sami Öztürk, Kadir Tandoğan ve Güler İslamoğlu aracılığıyla farklı kimliklerle ölü hesaplardan defalarca para çekildiğini tespit etti. Yapılan araştırmalarda çete adına en fazla parayı Kadir Tandoğan'ın çektiğini tespit eden ekipler, Tandoğan'ın 2 ayrı seferde ölü hesaplardan 1 milyon 600 bin lira, ikinci sıradaki Güler İslamoğlu'nun 1 milyon liradan fazla, diğer şüphelilerin ise 500 bin liraya yakın bir parayı hesaplardan çektiğini belirledi.Para çeken bazı şüphelilerin gerçek kimliğinin de belirlenmesi için çalışmalarını devam ettiren mali polis ekipleri, para çeken dublörlerin işlem karşılığı 2 bin ile 3 bin dolar arasında ücret aldığını tespit etti. Fiziki takip çalışmalarında hesaplardan çektikleri paraları Görkem Kibaroğlu'na teslim eden dublörlerin çektikleri paralarla kaçmalarını engellemek için çete tarafından kurulan "erkete" sistemi ile kontrol edildikleri de polis tarafından tespit edildi. Dublörler başı Kibaroğlu'nun kendisinin yada adamlarının, dublörlerin para çekimi sırasında banka çevresinde beklediğini kamera takibiyle tespit eden polis yine Kibaroğlu'nun paraları teslim ettiği elebaşı Taner Ünalan'ın ise bankacı Sadık Düzenli'ye ve Görkem Kibaroğlu'na pay verdiğini de belirledi.



GALERİCİLİĞE BAŞLAMIŞ

Çete liderinin hesaplardan çekilen paraların büyük kısmını kendi hesabına aktardığı ve lüks içerisinde yaşadığı belirlenirken, farklı dolandırıcılık eylemlerine de karıştığı tespit edilen Taner Ünalan'in son 2 ay içerisinde 2 lüks daire ve bir Audi Q7 marka lüks araç satın aldığı ve çaldığı paralrla galericilik işine soyunduğu ortaya çıkarıldı. Yaptığı tespitlerin ardından eş zamanlı operasyon düzenleyen mali polis ekipleri, Önalan'ın çetenin hesaplarını boşalttığı bankadaki ayağı bankacı Sadık Düzenli, dublör olarak kullanılan Raşit Özyalçın, Kadir Tandoğan, Güler İslamoğlu ile Sami Öztürk geçtiğimiz hafta düzenlenen operasyonlarla yakalanarak gözaltına alındı.



UYUŞTURUCU ALEMİ FOTOĞRAFLARI

Çete lideri Taner Ünalan'ın evinde yapılan aramalarda sahte kimlik yapımında kullanılan malzemeler ele geçiren polis, Güler İslamoğlu'nun adresinde ise ruhsatsız 1 pompalı tüfek, ruhsatsız bir tabanca ile 5 gram uyuşturucu metamfetamin ele geçirdi. İslamoğlu’nun cep telefonunda incelemelerde bulunan ekipler, uygunsuz görüntülerle, uyuşturucu alemi görüntü ve fotoğraflarına ulaştı. Uyuşturucu kullanıcısı olduğu öğrenilen İslamoğlu’nun çeteye dublörlük yaparak kazandığı paraları uyuşturucu alemlerinde harcadığı tespit edildi.



VURGUN BEDELİ 6 MİLYON LİRA

Çetenin dublörler ayağının başındaki isim Görkem Kibaroğlu'nu adresinde bulamayıp aramalarına devam eden polis, gözaltına aldığı aralarında çete elebaşınında bulunduğu 6 şüpheliyi emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk etti. Toplam 6 milyonluk vurgun yaptığı belirlenen çetenin 6 üyesinde tutuklanıp cezaevine kondu