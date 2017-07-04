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‘Meraklı’ sürücüler engel mi çıkardı?

Almanya’nın Bavyera Eyaleti sınırları içindeki A9 otoyolunda meydana gelen ve 18 kişini can verdiği kazanan nedeni araştırılıyor. Ancak yanan otobüse müdahale için gelen itfaiye ekiplerinin, ‘meraklı sürücüler’ yüzünden geciktiği öne sürüldü

‘Meraklı’ sürücüler engel mi çıkardı?

Almanya’nın Bavyera Eyaleti sınırları içindeki A9 otoyolunda meydana gelen ve 18 kişini can verdiği kazanan nedeni araştırılıyor. Ancak yanan otobüse müdahale için gelen itfaiye ekiplerinin, ‘meraklı sürücüler’ yüzünden geciktiği öne sürüldü

04 Temmuz 2017 Salı 15:37
‘Meraklı’ sürücüler engel mi çıkardı?
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ON dakika içinde kaza yerine gelen itfaiye ve sağlık ekiplerinin, otoyoldaki meraklı sürücüler nedeniyle zaman kaybettiği belirtiliyor. İlk yardım ekiplerine ve itfaiyeye yol vermek için sürücülerin otoyol üzerinde hızlı şekilde koridor açmadıkları ileri sürüldü. Bu iddia üzerine, polis, itfaiye ve ilk yardım ekiplerine, yollarda koridor açmayan ve olaya müdahale edecek görevlilerin işini yapmayı geciktirenlere ağır cezalar verecek yeni düzenlemelerin yapılması gündeme geldi.

SAVCI SORUŞTURMA BAŞLATTI

Kazayla ilgili savcılık soruşturma başlattı. Hoff Savcılığı, kazanın sebebini ve varsa sorumlularını ortaya çıkarmak için başlatılan soruşturma çerçevesinde otobüs şirketinin çalışanlarını ve sahibini sorguladı. Soruşturma çerçevesinde otobüste yangının kaza sonrası mı, yoksa öncesinde çıktığı da belirlenecek.

OTOBÜS SÜRÜCÜSÜ ÇOK DENEYİMLİ

Öte yandan kaza sırasında otobüsü kullanan şoförün son derece tecrübeli olduğu ve dört yıldan beri hiç kazaya karışmadığı açıklandı. Otobüsün ise üç yıl önce trafiğe çıktığı ve bir süre önce de yapılan kontrollerde eksiğinin bulunmadığı kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
AlmanyaOtobüs KazasıBavyera
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