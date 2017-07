Menderes Türel'den Şırnak çıkarması

Haber: Alper KUTAY

MENDERES Türel, Şırnak Belediyesi'ne atanan Vali Yardımcısı Turan Bedirhanoğlu'nun danışman olarak görevlendirilmesinin ardından kalabalık bir heyetle Şırnak'a çıkartma yaptı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ile birlikte AKP Antalya Milletvekili Gökçen Özdoğan Enç, İl Başkanı Rıza Sümer, belediye bürokratları, sivil toplum kuruluşlarının başkanları ve gazeteciler ziyarete katıldı. Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'nda çiçeklerle karşılanan heyet, ardından ilk olarak Kumçatı Belediyesi'ni ziyaret etti. Yoğun güvenlik önlemleri altında kente giren heyete, otomatik silahlı polislerin yanı sıra zırhlı araçlar eşlik etti.

'DESTEĞİMİZ ARTARAK DEVAM EDECEK'

Kumçatı Belediyesi'nin de kayyum belediye başkanı olan Turan Bedirhanoğlu ile belediye bahçesinde vatandaşlarla sohbet eden Başkan Türel, Antalya olarak Şırnak'a her türlü desteği vermeye devam edeceklerini aktardı. Belediye önünde toplanan çocuklar, "Başkan Menderes Türel" diye Türk bayraklarıyla alkış tuttu. Çocuklar kendilerine ikram edilen içecekleri almak için yarıştı. Antalya ekibinin gezisi sırasında neredeyse her 20 metrede bir güvenlik görevlisi otomatik silahlarıyla görev yaptı. Başkan Türel ve beraberindekiler, ardından Şırnak merkeze geçerek Şehr-i Nuh Otel'de sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile bir araya geldi.

'İSLAM KARDEŞLİĞİ İLE YAŞIYORUZ'

Buradaki toplantıya Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, Şırnak Belediye Başkanı Turan Bedirhanoğlu da katıldı. Şırnak Valiliği'ne yeni atanan Mehmet Aktaş, bin yıldır birçok etnik kökene rağmen İslam kardeşliği sayesinde yaşadıklarını kaydetti. Şırnak'ın yakın zamana kadar acı günler geçirdiğini hatırlatan Vali Aktaş, "Şırnak'ta acı tecrübeler yaşadı. Bölücü terör örgütü ve yandaşları hayatı Şırnaklıya zindan etmek için elinden geleni yaptı. Mal ve can kaybı yaşadık. Bu hain terör örgütü kökünden kazınarak Şırnak'ımızdan çıkarıldı. Bir kısmı dağlarda ama kısa süre içinde bunların da gereği yapılacaktır" dedi.

'TERÖR BİR İNSANLIK SUÇUDUR'

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ise Antalya olarak Şırnak'ı bağırlarına bastıklarını söyledi. 180 kişilik heyetle kente geldiklerini aktaran Başkan Türel, resmi rakamlara göre Antalya'da 5 bin Şırnaklı yaşarken, Şırnak'ta ise 700 Antalya doğumlunun yaşadığını söyledi. Terörün bir insanlık suçu olduğunu belirten Başkan Türel, "Terör şahsa karşı değil bütün insanlığa karşıdır. Terörle 40 senedir mücadele ediyoruz. Kökünü kazımak kolay değil. Dün burada yol yapan işçilerimizi şehit ettiler. Saldırı haberini aldık ama bir saniye buraya gelmekten tereddüt etmedik. Allah'ın izniyle buradayız. Bir can borcumuz var gerekirse Şırnak'a hizmet için öderiz. Asıl üzücü olan Türkiye'ye bela edilen bu terörün devam etmesidir" diye konuştu.

'SİZLERLE ETLE TIRNAK GİBİYİZ'

Menderes Türel, dünyada bazı ülkelerin uzaya gitme peşindeyken İslam ülkelerinin terörle mücadeleye mahkum edildiğini kaydetti. Başkan Türel, şöyle devam etti: "Bin senedir bu coğrafyada et ve tırnak olmuşuz. 40 senedir bu kardeşliğimizi bozmaya çalışanlar var. Türkiye'yi kontrol etmek için terör bela edilmiştir. Hükümetimizin silah bırakmaya yönelik çabalarına karşı hendekler kazıldı. Halen dış güçlerin taşeronluğuna soyunan, bu topraklara ihanet edenler var. Bu yolun sonu olmadığı görülecektir. Bu güzelim bölgede sanayi, tarım, turizm gelişecekken hainler yüzünden buranın insanı yıllardır sıkıntı içinde. Buranın kalkınması için gerekli adımlar atılıyor. Hükümetimiz Şırnak'ı yeniden inşa ediyor."

'15 MİLYONLUK YATIRIM YAPTIK'

Şırnak ile kardeş şehir bağının geçen yıl başladığını dile getiren Türel, ama gönül dostluğunun her zaman var olduğunu söyledi. Antalya'dan belediye ekiplerini buraya gönderdiklerini belirten Menderes Türel, şehir için çalışmalarına destek verdiklerini söyledi. Türel, "İçme suyu için proje hazırladık. Şırnak'a 3 günde bir su veriliyordu. 11 milyon TL'lik içme suyu projesi gerçekleştirdik. Kısa vadede tamiratlarla suyun akmasını sağladık. Şırnak temiz bir su şebekesine ulaşacaktır. Birçok hizmet aracı gönderdim. Bazı sözler daha verdim. Desteklerimizin maddi değeri 15 milyon TL'ye yaklaştı. Şırnak için bütün personelimizi görevlendirdik. İnşallah Şırnak'ta fabrikalar yükselecek. Üniversitemizin öğrenci sayısı artacak. Hendek dönemini kapattık. Irak ve Suriye'deki tuzaklara biz düşmeyeceğiz" diye konuştu.