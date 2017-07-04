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Memduh Boydak ByLock kullanıcısı çıktı

Kayseri'deki Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, yargılaması süren eski Boydak Holding yöneticisi Memduh Boydak'ın ByLock kullanıcısı olduğu belirlendi

Memduh Boydak ByLock kullanıcısı çıktı

Kayseri'deki Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, yargılaması süren eski Boydak Holding yöneticisi Memduh Boydak'ın ByLock kullanıcısı olduğu belirlendi

04 Temmuz 2017 Salı 13:03
Memduh Boydak ByLock kullanıcısı çıktı
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KAYSERİ Cumhuriyet Başsavcılığınca sürdürülen soruşturmada, örgütün  şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları belirlenen çeşitli  meslek gruplarına mensup 104 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
 
Terörle Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şube  müdürlükleri ekiplerince zanlıların yakalanması için operasyon düzenlendi.
 
Zanlılardan 67'si gözaltına alındı. Diğer zanlıların yakalanması için  çalışmalar devam ediyor.
 
Operasyon kapsamında, Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel  Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 6 Mart 2016'da "terörizme  finansman sağlamak, örgüte üye olmak" suçlarından tutuklanan eski Boydak Holding  yöneticisi Memduh Boydak'ın da ByLock kullanıcısı olduğu tespit edildi.

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Memduh BoydakBylockKayseriFetullahçı Terör ÖrgütüParalel Devlet Yapılanması
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