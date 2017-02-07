Melih Gökçek'ten Çanakkale depremiyle ilgili bomba iddia 

ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek sabah erken saatlerde Çanakkale'de yaşanan 5.2 büyüklüğündeki depremin ardından twitter hesabından depremle ilgili bazı tweetler attı. Yapay Deprem Silahı olarak da bilinen H.A.A.R.P. teknolojisiyle ilgili endişeler taşıdığını söyleyen Gökçek, Çanakkale'de deprem olurken bölgede bulunan bir sismik araştırma gemisine dikkat çekti.

İşte Melih Gökçek tarafından atılan o tweet:

ÇANAKKALE DE BUGÜN CİDDİ BİR DEPREM OLDU...

ARAŞTIRDIM...

CİVARDA SİSMİK ARAŞTIRMA YAPAN BİR GEMİ VARMIŞ..

