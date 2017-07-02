Mehter Takımı'ndan atıcılık şovu

ARGINCIK Kocasinan Avcılık ve Atıcılık Derneği tarafından düzenlenen 1. Trap yarışmaları yaklaşık 700 avcının katılımı ile Barsama Mahallesi Göstenlik mevkiinde yapıldı. Yarışmalar öncesinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı, çaldığı mehter marşları ile yarışmaya katılanlardan büyük alkış aldı. Yarışmalar başlamadan önce Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı atıcılıktaki hünerlerini de sergiledi. Mehter takımının şefi ve mehter takımının üyeleri isabetli atışları ile avcılardan büyük alkış aldı.

Argıncık Kocasinan Avcılık ve Atıcılık Derneği Başkanı Kemal Çelik, “Bu etkinliğimizi daha geniş bir yelpazede atış alanlarını daha da geliştirmek, bu sahada çalışmalarımız önümüzdeki yıllarda daha aktif bir şekilde olacaktır. Etkinliğimiz sabah saatlerinde başladı. Yoğun bir katılım olduğunu söyleyebiliriz. İnşallah bu etkinlik de kazasız ve belasız biter. Bu etkinlikler gelecek senelerde de sürecektir. Alanımızda 5 tane yarışma oluyor. Amatör trap, profesyonel trap, tek kurşun, şişe, sabit hedef uçkun teknik kategorileri vardır" dedi.

Kemal Çelik, atışlarda başarılı olanlara 16 adet tüfek hediye ettiklerini belirtti. Dernek üyeleri de düzenlenen etkinlikten memnun olduklarını dile getirdi.