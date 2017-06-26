Mehmetçik İkiyaka Dağları'nda dev Türk Bayrağı açtı

İKİYAKA Dağları'nda, son günlerde PKK 'ya büyük darbe vuran güvenlik güçleri, Sat gölleri bölgesinde kayalığın üzerine dev bir Türk Bayrağı açtı. Türk Bayrağı önünde bayram namazı kılan Mehmetçik , daha sonra birbiriyle bayramlaşıp halay çekti.

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