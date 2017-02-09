banner433
Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 10°
Parçalı az bulutlu
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL
BIST
88249
ALTIN
148.267
DOLAR
3.7099
STERLIN
4.6571
EURO
3.9710
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
09 Şubat 2017 Perşembe - Günlük Burç Yorumu
09 Şubat Günlük Burç Yorumu
Hapşırırken bunu sakın yapmayın!
Hapşırırken bunu sakın yapmayın!
9 Şubat 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
9 Şubat 2017 Alanya -...

Mehmet Şimşek’in yaptığı resme 151 bin TL

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’in de arasında olduğu iş ve sanat dünyasının ünlü isimlerinin Türkiye Alzheimer Derneği yararına yaptığı resimler açık artırma ile satıldı

Mehmet Şimşek’in yaptığı resme 151 bin TL

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’in de arasında olduğu iş ve sanat dünyasının ünlü isimlerinin Türkiye Alzheimer Derneği yararına yaptığı resimler açık artırma ile satıldı

09 Şubat 2017 Perşembe 08:48
Mehmet Şimşek’in yaptığı resme 151 bin TL
banner404

GECEDE en çok ilgi gören Başbakan Yardımcısı Şimşek’in resmi, 151 bin TL’ye alıcı buldu.
Çırağan Sarayı'nda düzenlenen, sunuculuğunu Ferhan Tülmen'in yaptığı, Okan Karacan'ın da müzayedesini yönettiği gecede, ressam Tülin Kanun'un "Bi.Re.Y" (Bir Resim Yap) projesi kapsamında, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve eşi Esra Şimşek, AB Uzmanı Can Baydarol, Gedik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Gedik, Kütahya Porselen Yönetim Kurulu Başkanı Sema Güral Sürmeli, Demsa Group Başkanı Demet Sabancı Çetindoğan, Ser Şirketler Grubu Türkan Şer, merhum iş adamı Üzeyir Garih'in eşi Lili Garih, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün efsane başkanı Ali Şen'in kızı Suzan Şen, sanatçı Beyazıt Öztürk, oyuncu Wilma Elles, modacı Tanju Babacan, fotoğraf sanatçısı Nihat Odabaşı, sunucu Zahide Yetiş, sunucu Nursel Ergin, şarkıcı Ayşegül Aldinç ve Tülay Özmen'in Alzheimer konusunda insanları bilinçlendirme amaçlı tuval üzerine yaptığı resimler açık artırma ile satıldı.
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve eşi Esra Şimşek, Fenerbahçe Kulübü'nün eski başkanı Ali Şen'in yanı sıra iş ve sanat dünyasından ünlü isimlerin katıldığı gecenin gelirleri, Türkiye Alzheimer Derneği'ne bağışlandı.

151 BİN TL'YE ALICI BULDU
Yaptığı resim açık artırma ile satışa çıkarılırken bir konuşma yapan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, resmi satın alacak kişiyi Başbakanlık Ofisi'nde veya evinde yemekte ağırlayacağını açıklarken, esprili bir şekilde, "Maliye bakanı olsaydım, bir yıl vergi muafiyeti derdim ifadesini kullandı. Şimşek'in resmi müzayedede büyük ilgi görürken, ismini açıklamak istemeyen bir kişi, 151 bin TL ödeyerek açık artırmayı kazandı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in resmini satın aldı. Şimşek, resmi satın alan kişiye 600 bin hasta adına teşekkür ederken, daha sonra resmini imzaladı.


 

banner355
Anahtar Kelimeler:
Mehmet ŞimşekTürkiye Alzheimer DerneğiOkan Karacan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
PKK KCK operasyonu: 58 kişi gözaltında
PKK KCK operasyonu: 58 kişi gözaltında
PTT 2500 personel alacak.. İşte şartlar
PTT 2500 personel alacak.. İşte şartlar
Yunanistan'a kaçak giren 6 Türk yakalandı
Yunanistan'a kaçak giren 6 Türk yakalandı

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals