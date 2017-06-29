Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 31°
açık
GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL ÇEVRE GENEL 2017 Referandum Seçim Sonuçları
BIST
100741
ALTIN
140.691
DOLAR
3.5154
STERLIN
4.5601
EURO
4.0063
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Her 4 kadından birinin sorunu!
Her 4 kadından birinin sorunu!
Yaz aylarında ayak şişmesini dikkate alın!
Yaz aylarında ayak şişmesini dikkate...
Tıbbi malzeme eczanelerden temin edilecek
Tıbbi malzeme eczanelerden temin edilecek

Meclis'te 15 Temmuz hazırlığı!

Meclis, FETÖ'nün darbe girişiminin birinci yılı olan 15 Temmuz'da, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımıyla özel gündemle toplanacak. Erdoğan, Meclise ilk bombanın atıldığı saat olan 02.32'de TBMM Şeref Kapısı önündeki etkinliğe de katılarak, vatandaşlara hitap edecek

Meclis'te 15 Temmuz hazırlığı!

Meclis, FETÖ'nün darbe girişiminin birinci yılı olan 15 Temmuz'da, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımıyla özel gündemle toplanacak. Erdoğan, Meclise ilk bombanın atıldığı saat olan 02.32'de TBMM Şeref Kapısı önündeki etkinliğe de katılarak, vatandaşlara hitap edecek

29 Haziran 2017 Perşembe 14:31
Meclis'te 15 Temmuz hazırlığı!
banner404

FETÖ'nün 15 Temmuz'da gerçekleştirdiği darbe girişiminin birinci  yılında, bombaların hedeflerinden biri olan TBMM, 15 Temmuz Cumartesi günü saat  13.00'te özel gündemle toplanacak. Genel Kuruldaki toplantıya, Cumhurbaşkanı  Recep Tayyip Erdoğan da katılacak.
 
Toplantı, TBMM Başkanı İsmail Kahraman başkanlığında, İstiklal  Marşı'nın okunması ve saygı duruşunda bulunulması ile açılacak. Kahraman'ın  yapacağı konuşmanın ardından, Mecliste grubu bulunan siyasi partilerin  temsilcileri 10'ar dakikalık söz alacak.
 
Özel oturumu yabancı misyon temsilcileri ve kurum temsilcilerinin yanı  sıra vatandaşlar da kendilerine ayrılan bölümden izleyebilecek. Konuşmaların  ardından TBMM Genel Kurulu'ndaki oturum sona erecek.
 
Meclis Şeref Holü'nde, Anadolu Ajansı'nın (AA), 15 Temmuz darbe  girişimine ilişkin fotoğraflarından oluşan bir sergi açılacak.
 
TBMM Halkla İlişkiler Binasında da 21. Dönem AK Parti Karaman  Milletvekili Zeki Ünal'ın, 15 Temmuz'a ilişkin yaptığı yağlı boya tabloları  sergilenecek.
 
Erdoğan, halka hitap edecek
 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı, 15 Temmuz Şehitler  Köprüsü'nde yapılacak olan etkinlik, Meclis Şeref Kapısı önündeki alana kurulacak  olan dev ekranlardan canlı verilecek.
 
FETÖ'nün darbe girişiminde, Meclise ilk bombanın atıldığı saat olan  02.32'de, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımıyla, Meclis Şeref Kapısı önünde,  "Video Mapping" sistemiyle, darbe girişimine ilişkin görüntüler sunulacak.  Buradaki etkinlik vatandaşlara da açık olacak. Erdoğan, burada vatandaşlara hitap  edecek.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Son Güncelleme: 29.06.2017 14:35
Anahtar Kelimeler:
MeclisFetöDarbe Girişimi15 Temmuz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Yürüyüşün amacı adalet değil'
'Yürüyüşün amacı adalet değil'
AK Parti'den 'gübre' ve 'mermi' tepkisi!
AK Parti'den 'gübre' ve 'mermi' tepkisi!
Messi'nin düğünü için 260 özel uçak kalkacak
Messi'nin düğünü için 260 özel uçak kalkacak

banner452

banner418

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals