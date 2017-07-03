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Meclis polisi adaylarına o soru soruldu

TBMM'de rutin güvenlik önlemlerini alacak, ayrıca 15 Temmuz benzeri bir saldırı anında Meclis'i savunacak polisleri belirlemek için özel bir komisyon kuruldu. Aday polislere yöneltilen "Meclis'te kimi tanıyorsun?" sorusuna isimle yanıt verenler "eksi" aldı

Meclis polisi adaylarına o soru soruldu

TBMM'de rutin güvenlik önlemlerini alacak, ayrıca 15 Temmuz benzeri bir saldırı anında Meclis'i savunacak polisleri belirlemek için özel bir komisyon kuruldu. Aday polislere yöneltilen "Meclis'te kimi tanıyorsun?" sorusuna isimle yanıt verenler "eksi" aldı

03 Temmuz 2017 Pazartesi 10:08
Meclis polisi adaylarına o soru soruldu
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15 TEMMUZ FETÖ darbe girişimi gecesinde bombalı saldırıların hedefi olan TBMM, bir yandan fiziki yaralarını sarmaya çalışırken, bir yandan da olası bir saldırı karşısında Meclis'i koruyacak polis ekibini yenilemek için harekete geçti. 
Yeni dönemde çalışacak güvenlik ekibini gençleştirmeyi de hedefleyen Meclis özel bir sınav yaptı. Gazete Habertürk'ten Saliha Çolak'ın haberine göre Emniyet Genel Müdürlüğü'nün İçişleri Bakanlığı aracılığıyla Meclis için uygun gördüğü polislerden oluşan isimler, önce illerinde yapılan görüşmelerle ön elemeye tabi tutuldu. Sonra da TBMM Emniyet Müdürü ve iki Meclis Genel Sekreter Yardımcısı ile bir psikologdan oluşan komisyon tarafından tek tek mülakata alındı.
 
BOYLAR EN AZ 1.75 
Öncelikle Meclis'e alınacak polislerde belli mesleki kriterlerin yanı sıra en az 1.75 boy koşulu arandı. Meclis'te askerlerin yerine törensel nöbetleri de üstlenen polisin böylece görsel olarak da yeterli olması sağlanacak. İstihbarat raporları temiz olan, FETÖ ile bağlantı kuşkusu bulunmadığı düşünülen isimler mülakata alındı. İstihbarat raporları doğrultusunda oluşturulan son liste ile mülakata alınan polislere ayrıntılı sorular yöneltildi. Nereli oldukları, aileleri, eğitimleri soruldu.
Sürekli milletvekilleriyle çalışacakları ve zaman zaman ana giriş kapıları başta olmak üzere birçok noktada daha çok da ziyaretçileri yüzünden karşı karşıya gelecekleri için, polislerin sakin bir şekilde sorun çözme yetenekleri gözlendi.
Bu tür durumlarda sorunların krize dönüşmesini önleyebilecek yapıda ve kriz çözebilecek, diyalog kurabilecek yetenekte olup olmadıkları araştırıldı. Bunlar artı puan olarak kaydedildi.
 
CEVAP VEREN YANDI 
Komisyon Meclis'te görev yapacak polislerin hem bir siyasi hareketle bağlantısız olmaları için, hem de "torpil" ile hareket etmeleri durumunda sorun yaratacak olmaları nedeniyle adayların siyasi bağlantısını sorguladı. Bunun için de, "Meclis'te tanıdığın var mı, kimi tanıyorsun" sorusu yöneltildi. Ayrıca, memleketinin milletvekilleri ya da belediye başkanlarını tanıyıp tanımadıkları soruldu. Bu sorulara uzun cevaplar veren, sorulan kişileri yakından tanıdığını ifade edenlerin isimlerinin karşısına "eksi" işareti konuldu.
 
BAKANLIK KARAR VERECEK 
Meclis'teki görüşmelerden sonra listeler, değerlendirmelerle birlikte İçişleri Bakanlığı'na gönderildi. Hem bu puanlama sonuçları hem de derinlemesine yapılacak güvenlik ve istihbarat çalışmasından sonra Meclis'e alınacak polisler İçişleri Bakanlığı'nca belirlenecek.

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Anahtar Kelimeler:
Meclis Polisi AdaylarıTBMM15 Temmuz
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