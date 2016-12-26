Maliye Bakanlığı, 100 Hazine avukatı alacak

Maliye Bakanlığı, Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında yer alan Muhakemat Müdürlükleri ve Hazine avukatlıklarında çalıştırılmak üzere yazılı ve sözlü sınav ile 100 Hazine avukatı alacak

MALİYE Bakanlığı, Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra teşkilatında yer alan Muhakemat Müdürlükleri ve Hazine avukatlıklarında çalıştırılmak üzere yazılı ve sözlü sınav ile 100 Hazine avukatı alınacağını duyurdu. Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre Hazine Avukatlığı Giriş Sınavına, KPSS (B) Grubu kadrolar için yapılan Mayıs 2016 tarihli

Yazılı sınavda başarılı olanlardan en yüksek puan alan adaydan başlanarak, atama yapılacak kadro sayısının en fazla iki katı kadar aday sözlü sınava çağrılacak. Son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sözlü sınava çağrılacak.

Sınav tarihleri ve yeri

Giriş sınavının yazılı bölümü 19 Şubat 2017 Pazar günü saat 10:00’da Ankara’da yapılacak. Giriş sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adaylar ile bunların sınava giriş yerleri ve saati;

Yazılı sınavda başarılı olanların listeleri Maliye Bakanlığı (www.maliye.gov.tr) veBaşhukukMüşavirliği veMuhakematGenel Müdürlüğü (www.bahum.gov.tr) internet sayfalarında duyurulacak ve yazılı sınavda başarılı olanlara, sözlü sınavın yeri, günü ve saatine ilişkin yazı, sınav tarihinden en az yirmi gün önce gönderilecek.

Sınava başvuru şartları

Giriş sınavına katılmak isteyenlerde son başvuru tarihi 20 Ocak /2017 olarak belirlendi. Adaylarda şu şartlar aranacak: "657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak, Hukuk fakültelerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki Yükseköğretim Kurumlarından mezun olmak, Avukatlık ruhsatını haiz olmak, KPSS (B) Grubu kadrolar için yapılan22/05/2016tarihli Kamu Personel Seçme Sınavından KPSSP3 puan türünden 70 veya üzeri puan almış olmak, Başvuruyu süresi içerisinde yapmış olmak".

Sınav başvurusu

Maliye Bakanlığı, başvuruların 9 Ocak 2017 tarihinde başlayıp 20 Ocak 2017 tarihinde saat 17:30’da sona ereceğini açıkladı. Bakanlığı, Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra teşkilatında yer alan Muhakemat Müdürlükleri ve Hazine avukatlıklarında çalıştırılmak üzere yazılı ve sözlü sınav ile 100 Hazine avukatı alınacağını duyurdu. Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre Hazine Avukatlığı Giriş Sınavına, KPSS (B) Grubu kadrolar için yapılan Mayıs 2016 tarihli Kamu Personel Seçme Sınavı ndan KPSSP3 puan türünden 70 veya üzeri puan almış olan adaylar başvuruda bulunabilecek. Atama yapılacak kadro sayısının en fazla beş katı kadar aday, giriş sınavının yazılı bölümüne çağrılacak. Sınava katılabilecek adaylara ilişkin liste, puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle düzenlenecek. KPSSP3 puan türü itibarıyla en son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da yazılı sınava çağrılacak.Yazılı sınavda başarılı olanlardan en yüksek puan alan adaydan başlanarak, atama yapılacak kadro sayısının en fazla iki katı kadar aday sözlü sınava çağrılacak. Son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sözlü sınava çağrılacak.Giriş sınavının yazılı bölümü 19 Şubat 2017 Pazar günü saat 10:00’da Ankara’da yapılacak. Giriş sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adaylar ile bunların sınava giriş yerleri ve saati; Maliye Bakanlığı (www.maliye.gov.tr) veBaşhukukMüşavirliği veMuhakematGenel Müdürlüğü (www.bahum.gov.tr) internet sayfalarında sınavdan en az 10 gün önce ilan edilecek. Adaylara ayrıca sınava giriş belgesi gönderilmeyecek. Adayların Sınava giriş belgeleriniBaşhukukMüşavirliği veMuhakematGenel Müdürlüğü (www.bahum.gov.tr) internet adresindeki 'BAHUM Sınav Sistemi' üzerinden temin etmeleri gerekiyor.Yazılı sınavda başarılı olanların listeleri Maliye Bakanlığı (www.maliye.gov.tr) veBaşhukukMüşavirliği veMuhakematGenel Müdürlüğü (www.bahum.gov.tr) internet sayfalarında duyurulacak ve yazılı sınavda başarılı olanlara, sözlü sınavın yeri, günü ve saatine ilişkin yazı, sınav tarihinden en az yirmi gün önce gönderilecek.Giriş sınavına katılmak isteyenlerde son başvuru tarihi 20 Ocak /2017 olarak belirlendi. Adaylarda şu şartlar aranacak: "657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak, Hukuk fakültelerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki Yükseköğretim Kurumlarından mezun olmak, Avukatlık ruhsatını haiz olmak, KPSS (B) Grubu kadrolar için yapılan22/05/2016tarihli Kamu Personel Seçme Sınavından KPSSP3 puan türünden 70 veya üzeri puan almış olmak, Başvuruyu süresi içerisinde yapmış olmak".Maliye Bakanlığı, başvuruların 9 Ocak 2017 tarihinde başlayıp 20 Ocak 2017 tarihinde saat 17:30’da sona ereceğini açıkladı.