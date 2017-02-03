Mal varlığına el konulmuştu kebapçıda çalışırken yakalandı

ESKİŞEHİR İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir'de FEM Dershanelerinin ortaklığını yapan ve mal varlığına el konularak hakkında, "Terörizmin finansmanın önlenmesi hakkında kanuna muhalefet" etmek suçundan arama kararı bulunan şüpheli A.D.'yi Eskişehir'de yakaladı.



Şahsın, kendini gizlemek için şehir merkezinde paketçilik yaptığı bir kebapçıda yakalandığı iddia edildi. Gözaltına alınan zanlı A.D. işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.