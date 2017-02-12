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'Mahrem' operasyonu: 33 kişi yakalandı

Siirt merkezli 18 ilde,FETÖ'ye yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 56 kişiden 33'ü gözaltına alındı

'Mahrem' operasyonu: 33 kişi yakalandı

Siirt merkezli 18 ilde,FETÖ'ye yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 56 kişiden 33'ü gözaltına alındı

12 Şubat 2017 Pazar 17:22
'Mahrem' operasyonu: 33 kişi yakalandı
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SİİRT Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin eğitim ve emniyet yapılanmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında terör örgütünün "mahrem hizmetler" diye tabir edilen emniyet, MİT, adliye, asker, avukat ve öğretmen yapılanmasında yer alan, aralarında örgütün gizli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları tespit edilen ve hakkında gözaltı kararı verilenlere yönelik 18 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 33 şüpheli gözaltına alındı, 23 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
MahremOperasyonSiirt Cumhuriyet BaşsavcılığıFetöPdy
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