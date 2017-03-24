Mahrem imamların zulası ortaya çıktı

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, FETÖ'nün "mahrem hizmetler" yapılanmasındaki örgüt içi evlenme sistemi, birimlerin tedbir, fişleme ve iletişim konularındaki uygulamaları anlatıldı.

Asker ve polis okulları öğrencilerinin doldurduğu "izdivaç formları"nın silsile halinde "müdür"lere kadar ulaştıran örgüt mensupları, daha sonra sivil kanatta bulunan "il abileri veya il ablaları" ile yapılan toplantılarda, örgüt tarafından uygun olduğu düşünülen adayların birbiriyle tanıştırıldıkları kaydedildi.

Örgüt içinden evlenmek önemli bir referans

Evlenmek isteyen askeri personelin yapı içerisinden evlenmeyi kendi isteği ile kabul etmesinin çok önemli referans kabul edildiği vurgulanan iddianamede, "Örgüt mensubu bir askeri personelin ancak yapı içerisinden evlenirse kariyeri ile ilgili gireceği sınavlarda referans olunduğu, aksi durumda derecesinin düştüğü ve muadili başka kişiler var ise onların tercih edildiği, örgüt için örgüt içinden evlenmenin çok önemli bir kriter olduğu anlaşılmıştır." ifadesine yer verildi.

"Birim" mensuplarının örgütsel faaliyetler esnasında uyguladıkları tedbirlerin de yer aldığı iddianamede, örgüt mensuplarının yolculuklarda alması gereken tedbirler şöyle sıralandı:

"Otobüslere biniş ve inişlerin otogarlardan yapılmaması yol üstünde şehir merkezi dışında indi/bindi yapılması, uçakla seyahatlerde acenteye kimlik numarası verilmemesi, şehir merkezine intikallerde dikkat çekilmeden taksi/dolmuş kullanılması, arkada veya yanda oturan yolculara ve yanında bulunan dijital malzemelere dikkat edilmesi, araçta birlikte seyahat edilen kişilerle şahsi bilgi, şahsi görüş deklare edilmeden ve dikkat çekmeden az konuşarak sohbet edilmesi, örgüte ait olmayan gazete, dergi ve Kitap taşınması, mümkünse aynı firma, aynı hareket saati aynı koltuk gibi rutin seyahat biçimlerinden uzak durulması, gidilecek yere tek bir vasıta ile ve doğrudan gidilmemesi, şahsi araçlarla il içinde seyahat edilmemesi ve MOBESE kameralarına dikkat edilmesi, yolculuk esnasında telefon taşınmaması, çok erken ya da çok geç saatlerde gidilecek yerde olunmaması ve takip edilmediğinden emin olunması."

İddianamede bilişime yatkınlığı olan "müdür, müdür yardımcısı ya da öğretmen" seviyesindeki herhangi bir "birim" görevlisinin olduğu "Arama Tarama Mesulü" tarafından alınan tedbirler ise şöyle sıralandı:

"Bilgisayarlarda örgüt tarafından izah edilemeyecek bilgi bulundurulmaması, iletişimde kullanılan internet programları için muhakkak surette VPN kullanılması, evde bandrolsüz kitap, CD bulunmamalı ve kitapları izahı mümkün kitaplar olmalı, evde mutlaka bir zula olmalı ve kullanılan şahsi flash bellekler temiz tutulmalı, mesaj, WhatsApp gibi programlara dikkat edilmeli, evde veya arabada örgütsel doküman bulunmamalıdır."

Telefon numarası şifreleme yöntemleri

İddianamede, örgüt mensuplarının "birim" üyeleri arasındaki iletişimde kullandıkları yöntemler ve telefon numaralarının rehbere kayıt yöntemleri de anlatıldı. Buna göre, ilk zamanlarda kontörlü telefondan cep telefonu aranarak kurulan iletişimde, örgüt mensuplarının birbirlerinin numaralarını "doksan dokuza tamamlama" ya da "sondan dördüncüyü dört artırma" yöntemleriyle telefon rehberlerine kaydettiği tespit edildi. İddianamede, telefon numarası şifreleme yöntemleri şöyle aktarıldı:

"Doksan Dokuza Tamamlama: Kayıtlı telefon numarasının son iki rakamını 99 sayısından çıkararak ortaya çıkan rakamı yazmak. Mesela son iki rakamı 01 olan telefonu 98 ya da 23 olan telefonu 76 olarak kaydetmek gibi bir şifreleme yöntemidir. Bu rehbere kayıtlı numara için yapılabildiği gibi not alınan kağıtlardaki numaralar için de yapılabilmektedir.

Sondan Dördüncüyü Dört Artırma: Telefon numarasının sonran dördüncü rakamına dört eklenerek kaydedilmesidir. 0 555 444 62 44 numaralı telefon kaydedilirken 0 505 444 02 44 olarak kaydedilir."

ByLock ve Eagle

İddianamede, örgüt mensuplarının 17-25 Aralık'tan sonra yaygın olarak Android tabanlı iletişim programlarını kullandığı, süreç içerisinde önce ByLock sonra da Eagle programlarının öne çıktığı ve örgüt mensupları arasındaki kriptolu iletişimin bu yöntemle sağlandığı belirtildi.

17-25 Aralık süreci ile gizlilik ve tedbir konusunu en üst seviyede sağlamaya çalışan örgüt mensuplarının iletişimlerini kriptolu programlardan sağladığı, programı geliştiren örgüt mensubunun programın kırılabilirliğini test etmek ve eksikliklerini gidermek amacıyla programı ilk olarak Google Store üzerinden kullanıma sunduğu anlatılan iddianamede, daha sonra söz konusu yerlere bozuk versiyon yüklenerek güncelleme yapılması durumunda programın kullanılamaz hale getirildiği, örgüt mensuplarına SD kart ve benzeri yöntemlerle yüklenerek ve Türkçe yama yapılarak eksikleri giderilen programın örgüt içi kriptolu iletişim aracı olarak kullanıldığı ifade edildi.

İddianamede, "ByLock programının kurulumu ile kullanıcı ID bilgileri ve iletişim kurulacak örgüt mensubunun ID bilgileri girilerek, ortak şifre girilmesi halinde iletişim sağlanabilmektedir. ByLock programının deşifre olmasıyla Eagle isimli kriptolu iletişim programına yönelen örgüt, ham halleri 'birim' yapılanması açısından 'bilgin' veya 'müdür' vasıtasıyla getirilmek suretiyle örgüt mensuplarının cep telefonlarına ve tabletlerine bu programlar yüklenmiştir." denildi.

Örgütün farklı ara yüzlerle Shu, Tango, Viber, Turkuaz gibi iletişim programlarını da kullandığı tespit edildi.

"Birim"de fişleme

FETÖ'nün kendi örgüt mensuplarını da fişlediği bunu da "birim" içinde faaliyet olarak görüldüğü ifade edilen iddianamede, çalışan öğrenci örgüt elemanı, okuyan öğrenci örgüt elemanı, tüm muvazzaf kara kuvvetleri personeli, tüm okuyan öğrenciler, izdivaç adayları ve hedef durumda olan TSK personeli olarak ayrı ayrı fişlemeler yaptığı anlatıldı.

Örgüte mensup öğrenci personelin bilgilerinin "Mavi Dosya"da, örgüte mensup olan veya olmayan tüm Ordu mensuplarının bilgilerinin "Gri Dosya"da ihtiva edildiği vurgulanan iddianamede, örgütle irtibatı azalan ve durumu örgüt tarafından menfi kabul edilen şahısların listesinin de "Ümit Dosyası" ismiyle fişlendiği kaydedildi.

Gri, mavi ve ümit dosyalarının tek tek açılabilen ya da senkronize bir biçimde açılan dosyalar olduğuna işaret edilen iddianamede, bu dosyalarda kişilerin aile bilgileri, ikamet bilgileri, tayin yerleri, aktif görev yerini içeren ve daha çok şahsi bilgiler bazında sisteme işlenen fişleme verilerinin bulunduğu bildirildi.

İddianamede, gri dosyanın mavi dosya ile senkronize edilerek açıldığında örgütün kişi hakkındaki detaylı fişleme bilgilerine ulaşıldığı, örgüte bağlılık, husumet derecesi, zaafları, kişi hakkında örgüt tarafından yapılan yorum ve benzeri tüm detayların bu bilgiler arasında yer aldığı belirtildi.

"Lamba karpuzu"nda zula

Örgütün gizli bilgileri birim müdürleri tarafından SD kartlar içerisinde sakladığı belirtilen iddianamede, bu kartların kirli peçete parçası içinde, pantolon içine yaptırılan gizli bir cepte ya da cevşen içerisinde taşındığı ifade edildi. İddianamede, örgüt mensuplarına evlerinde "zula" tabir edilen gizli bir bölümün bulunmasının zorunlu tutulduğu, bu gibi SD kartların buralarda muhafaza edilmesi gerektiğinin söylendiği kaydedildi.

İddianamede, klima içi, duvarda fayans içlerinde oluşturulan gizli bölmeler, evde bulunan herhangi bir "lamba karpuzu"nun iç kısmı gibi yerlerin örgüt mensuplarınca zula olarak kullanıldığına işaret edildi.