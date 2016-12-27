'Mahrem abiler' operasyonunda gözaltı sayısı artıyor

KONYA Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde Konya merkezli 30 ilde, haklarında gözaltı kararı verilen 120 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda aranan 3 şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısının 33'e çıktığı öğrenildi.
Şüphelilerden 5'i, emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Savcılıkça ifadelerinin alınmasının ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen zanlılar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Gözaltında bulunan 28 zanlının işlemlerinin halen sürdüğü öğrenildi.
FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında Konya merkezli 30 ilde, örgütün Hava Kuvvetleri Komutanlığına yerleştirdiği askeri personelin "mahrem abileri" oldukları öne sürülen 120 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatılmıştı.
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında Konya merkezli 30 ilde, örgütün Hava Kuvvetleri Komutanlığına yerleştirdiği askeri personelin "mahrem abileri" oldukları iddia edilen 120 şüphelinin yakalanması için başlatılan operasyonda gözaltına alınanların sayısı 33'e yükseldi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...
İlgili Galeriler