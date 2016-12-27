banner428
banner405

'Mahrem abiler' operasyonunda gözaltı sayısı artıyor

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında Konya merkezli 30 ilde, örgütün Hava Kuvvetleri Komutanlığına yerleştirdiği askeri personelin "mahrem abileri" oldukları iddia edilen 120 şüphelinin yakalanması için başlatılan operasyonda gözaltına alınanların sayısı 33'e yükseldi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

'Mahrem abiler' operasyonunda gözaltı sayısı artıyor
banner404
KONYA Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde  Konya merkezli 30 ilde, haklarında gözaltı kararı verilen 120 zanlının  yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. 
Bu kapsamda aranan 3 şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısının  33'e çıktığı öğrenildi. 
Şüphelilerden 5'i, emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye  sevk edildi. Savcılıkça ifadelerinin alınmasının ardından nöbetçi mahkemeye sevk  edilen zanlılar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 
Gözaltında bulunan 28 zanlının işlemlerinin halen sürdüğü öğrenildi. 
FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında Konya merkezli 30 ilde,  örgütün Hava Kuvvetleri Komutanlığına yerleştirdiği askeri personelin "mahrem  abileri" oldukları öne sürülen 120 şüphelinin yakalanması için operasyon  başlatılmıştı.
banner355
Etiketler; #Mahrem abiler #operasyon #Fetullahçı Terör Örgütü #paralel devlet yapılanması #Konya Cumhuriyet Başsavcılığı
İlgili Galeriler
Gökbel cıvıl cıvıl
Gökbel cıvıl cıvıl
Selfie Çekmenin Ustası Kediler
Selfie Çekmenin Ustası Kediler
3 yaşında cinsiyet değiştirmek istedi
3 yaşında cinsiyet değiştirmek istedi
Gazeteciler baskıya karşı yürüyor
Gazeteciler baskıya karşı yürüyor
Önceki Haber
2017 ehliyet sınav tarihleri açıklandı!
Sonraki Haber
'Mahrem abiler' operasyonunda gözaltı sayısı artıyor
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.