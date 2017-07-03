Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 33°
az bulutlu
GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL ÇEVRE GENEL 2017 Referandum Seçim Sonuçları
BIST
100732
ALTIN
140.083
DOLAR
3.5515
STERLIN
4.5932
EURO
4.0385
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Tatil hastalıklarından korunmak için 10 öneri
Tatil hastalıklarından korunmak için 10...
'Erkekler en çok meme küçültme ameliyatı yaptırıyor'
'Erkekler en çok meme küçültme...
Karpuz kışa nasıl saklanır?
Karpuz kışa nasıl saklanır?

Mahkemede ilginç diyalog: 'İyi hadi indirim yaptım!'

Kayseri'de çeşitli suçlardan 9 kaydı bulunan 39 yaşındaki Tuncay K.'nin sahte çek yazdığı gerekçesiyle ’dolandırıcılık’ suçundan tutuklu yargılandığı davada mahkeme başkanı ile arasında geçen diyalog dikkat çekti. Tuncay K. mahkeme başkanına, "Ne olur bana iyi hal uygulayın" diye ricada bulundu. Mahkeme başkanı da, "İyi hadi indirim yaptım" yanıtını verdi

Mahkemede ilginç diyalog: 'İyi hadi indirim yaptım!'

Kayseri'de çeşitli suçlardan 9 kaydı bulunan 39 yaşındaki Tuncay K.'nin sahte çek yazdığı gerekçesiyle ’dolandırıcılık’ suçundan tutuklu yargılandığı davada mahkeme başkanı ile arasında geçen diyalog dikkat çekti. Tuncay K. mahkeme başkanına, "Ne olur bana iyi hal uygulayın" diye ricada bulundu. Mahkeme başkanı da, "İyi hadi indirim yaptım" yanıtını verdi

03 Temmuz 2017 Pazartesi 16:30
Mahkemede ilginç diyalog: 'İyi hadi indirim yaptım!'
banner404

KAYSERİ 1'nci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada tutuklu sanık Tuncay K. hazır bulundu. Uyuşturucu bulundurma, tehdit, sahte para, yaralama ve resmi belgede sahtecilik gibi birçok suçta kaydı bulunan ve toplamda kesinleşmiş 13 yıl hapis cezası bulunan zanlı, odun satışında 17 bin 600 TL sahte çek verdiği iddiasıyla dolandırıcılık suçundan yargılandı.Zanlı savunmasında, "Bundan önceki yaptığım suçları kabul ettim. Lakin ben sahte çek vermedim. Üzerime iftira atıldı. Daha önceden yaptıklarıma yaptım dedim. Hatta benim önceki cezalarımdan birini de sizin başkanlığınızdaki mahkeme verdi" dedi. Savunma sonrasında mahkeme heyeti resmi belgede sahtecilik suçundan Tuncay K.'ye 2 yıl hapis cezası ve 30 bin TL para cezası verdi.Kararın açıklanmasının ardından mahkeme başkanından ısrarla söz isteyen dolandırıcılık sanığı, "Bildiğim her şeyi anlattım, geçen mahkemede de iyi hal vermediniz, bari bu mahkemede iyi hal verin ne olur" diyerek cezasında indirim yapılmasını istedi. Mahkeme başkanının, "İyi hadi indirim yaptım" demesi üzere sanık, heyete teşekkür ederek cezaevine götürüldü.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
KayseriMahkemeSon DakikaCeza Indirimi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Total, Güney Pars doğalgaz sahası için anlaştı
Total, Güney Pars doğalgaz sahası için anlaştı
Meteorolojiden 5 il için sıcaklık uyarısı
Meteorolojiden 5 il için sıcaklık uyarısı
'Euroleague takımı olduğumuzu kanıtlayacağız'
'Euroleague takımı olduğumuzu kanıtlayacağız'

banner452

banner418

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals