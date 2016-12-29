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Madde geçti: Cumhurbaşkanı o yetkiyi aldı

Cumhurbaşkanı'na OHAL yetkisi veren 13. madde Komisyon'dan geçti. 19 maddeye düşürülen teklifte şu ana kadar kabul edilen madde sayısı 12 oldu

Madde geçti: Cumhurbaşkanı o yetkiyi aldı

Cumhurbaşkanı'na OHAL yetkisi veren 13. madde Komisyon'dan geçti. 19 maddeye düşürülen teklifte şu ana kadar kabul edilen madde sayısı 12 oldu

29 Aralık 2016 Perşembe 18:34
Madde geçti: Cumhurbaşkanı o yetkiyi aldı
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TBMM Anayasa Komisyonu'nda AK Parti'nin anayasa değişiklik teklifinin görüşmeleri devam ediyor. 

Bugünkü görüşmeler, teklifin "TBMM ve Cumhurbaşkanı seçimlerinin yenilenmesi" başlıklı 12. maddesi üzerinden başladı.

Teklifin 12. maddesi üzerinde verilen "görüşmenin yeterliliği" önergesinin kabulünün ardından madde üzerinde önerge verildi. 

Yaklaşık 2 saat süren görüşmelerin ardından madde önergeyle değiştirilerek kabul edildi.

13 MADDE KABUL EDİLDİ

TBMM Anayasa Komisyonunda anayasa değişiklik teklifinin 13. maddesi kabul edildi. 13. Maddeye göre, Cumhurbaşkanı'na seferberlik, ayaklanma, savaş gibi hallerde altı ayı geçmemek üzere olağanüstü hal ilan edebilir. Olağanüstü hal kararı verildiği gün Resmi Gazete'de yayınlanır ve yürürlüğe girer. TBMM gerekli gördüğü takdirde olağanüstü halin süresini kısaltabilir ve olağanüstü hali kaldırılabilir. 

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Son Güncelleme: 29.12.2016 18:38
Anahtar Kelimeler:
YetkiCumhurbaşkanıOHAL
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