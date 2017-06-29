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LYS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2017 LYS sonuç tarihi

2017 LYS sonuçlarının açıklanacağı tarih için nefesler tutuldu. Alacakları puan doğrultusunda üniversite tercihlerini yapacak olan adaylar, sonuçların açıklanıp açıklanmadığını takip edebilmek için sık sık ÖSYM'nin resmi sayfasını ziyaret ediyor. ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yer alan sınav takvimine göre sonuçlar temmuz ayında açıklanacak. Peki, LYS sonuçları ne zaman açıklanacak?

LYS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2017 LYS sonuç tarihi

2017 LYS sonuçlarının açıklanacağı tarih için nefesler tutuldu. Alacakları puan doğrultusunda üniversite tercihlerini yapacak olan adaylar, sonuçların açıklanıp açıklanmadığını takip edebilmek için sık sık ÖSYM'nin resmi sayfasını ziyaret ediyor. ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yer alan sınav takvimine göre sonuçlar temmuz ayında açıklanacak. Peki, LYS sonuçları ne zaman açıklanacak?

29 Haziran 2017 Perşembe 09:14
LYS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2017 LYS sonuç tarihi
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2017 LYS sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak eden on binlerce öğrenci konuyla ilgili detayları araştırmaya devam ediyorlar. Haziran ayında girdikleri LYS sınavlarının ardından merakla sonuçları bekleyen öğrenciler artık rahat bir nefes almak istiyorlar. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen LYS sınavları için sonuç tarihi belirlendi. Peki, 2017 LYS sonuçları ne zaman açıklanacak?

LYS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yer alan sınav takvimine göre; 2017 LYS sonuçları 11 Temmuz 2017'de açıklanacak. Sınava giren binlerce öğrenci LYS sonuçlarını ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'nden öğrenebilecek. 

ÖSYM, LYS tercih kılavuzunu şu şekilde duyurdu;

"2017-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, 22 Haziran-4 Temmuz 2017 tarihleri arasında ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Kılavuz, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlanmaktadır. Bu nedenle adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2017-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM’den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir."

KILAVUZ İÇİN TIKLAYINIZ

KİMLER TERCİH YAPABİLECEK?

2017-YGS'ye giren adaylardan en az bir puan türünde 150 veya daha fazla YGS puanı alan adaylar, yerleştirmede kullanılacak Y-YGS ve varsa Y-LYS puanlarını da göz önünde tutarak  kılavuzdaki açıklamalara göre tercih bildirimini internetten bireysel olarak kendileri yapacak.

TERCİHLER ÖSYM’NİN ADAY İŞLEMLERİ SİSTEMİNDEN

Adaylara 24 tercih hakkı verilecek.  Tercihler ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden yapılacak.  Site üzerindeki açıklamalar doğrultusunda yapılacak tercihlerin ÖSYM’ye ulaştığından emin olmak  için ekranda ‘2017-ÖSYS Tercihleriniz ÖSYM’ye bildirilmiştir’ ifadesinin görülmesi beklenmeli. Tercih bildirim işlemi tamamladıktan sonra ‘Tercih Süresi’ içerisinde değişiklik yapılabilecek. 

TABLO 3 ÖNLİSANS TABLO 4 LİSANS İÇİN

Kılavuzda Tablo 3’te yer alan önlisans programlarını, 2017-YGS’de ilgili puan türünde 150 ve üzeri puan alanlar; Tablo 4’teki lisans programlarını ise 2017-YGS/LYS’lerde ilgili puan türünde 180 ve daha fazla puan alan adaylar tercihleri arasında gösterebilecek. Her adayın, girmek istediği programları Tablo 3 veya Tablo 4’ten bularak tercih sırasına koyması gerekiyor. Tercih sırası önemli. Tercih yanlışlıklarından doğacak sonuçların bütün sorumluluğu adaya ait olacak. Tercih alanlarının tamamının doldurulması zorunlu değil. Örneğin, bir aday tercih bildiriminde yalnızca dört programı göstermek istiyorsa ve bunlardan herhangi birine giremediği takdirde başka bir yerde okumak istemiyorsa, sadece bu dörtprogramı yazabilecek. 2017-ÖSYS sonuç bilgilerinde her adayın hesaplanan yerleştirme puanlarına ilişkin başarı sıraları yer alacak.

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