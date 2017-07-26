LÜKS konut ve araçlardan sonra şimdi de lüks mezar dönemi başladı. Malatya'da mezar ustası fiyatları 30 ile 50 bin TL arasında değişen lüks mezarlar hazırlıyor.Malatya'da 50 yaşındaki mezar ustası Sadi Kaygısız, 40 yıldır mezar ustalığı yapıyor. Bölgenin en önemli ustaları arasında yer alan Sadi Kaygısız, mermer yerine Kayseri tüf taşı taşından lüks mezarlar yapıyor. Sadi ustanın hazırladığı bazı mezarların fiyatı ise şadırvan, kemer ya da çeşitli şekil talepleri nedeniyle 50 bin TL'yi buluyor.Malatya-Ankara yolu üzerinde bulunan iş yerinde büyük bir ustalık ve sabırla taşa şekil verip, mezarlar yapan Kaygısız, mesleğinin kendisine babasından kaldığı söyledi. Fiyatların ise 30-50 bin lira arasında değiştiğini anlatan Kaygısız, "Malatya'da genelde mermer kullanılıyor. Benim kullandığım taş Kayseri taşı, oradan geliyor. Atölyede kesiliyor, siparişimiz üzerine bize ulaştırılıyor. Malatya'da biraz taşın tanıtımı noktasında sıkıntı yaşıyorum. Bu taşların şöyle bir özelliği var, tüf taşı tarihi hamamlar, kervansaraylar, camiler ve benzeri yapılarda kullanılmıştır. Buraya ilk Battalgazi Belediyesinin işini yapmak için geldim. Sağ olsun başkanım bizi çağırdı. Daha sonra baktım Malatya'da bizim dükkan gibi bir yer yok. Kendimi özel hissettim ve burada başladım. Mezar siparişi verirken tek bir kayadan olmasını isteyenler de oluyor. Ama ben mesleğimin dışına çıkmıyorum. Bizden türbe şeklinde mezar isteyen müşterilerimiz de mevcut. 4 ayak üzerine etrafı kemerli, şadırvanlı isteyenlerde var. Ortalama fiyatlar 30 ila 50 bin TL arasında değişiyor" dedi.Mezar ustası Sadi Kaygısız başından geçen ilgin bir olayı da şu sözlerle anlattı:

"Müşterilerden bir tanesi mezar taşı yazmamızı istedi. Yazıcı arkadaşa gönderdiğimde el yazısıyla mermerin üzerine benim adımı yazmış, işte 'Sadi Kaygısız, doğumu bu, ölümü bu' şeklinde. O beni çok etkiledi gerçekten. Sonra da öğrendiğimde şaka olsun diye yapmış" diye konuştu.