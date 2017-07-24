Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 31°
az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU
BIST
107088
ALTIN
143.350
DOLAR
3.5640
STERLIN
4.6496
EURO
4.1563
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
26 Temmuz 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
26 Temmuz 2017 Alanya -...
Note 8'den bir ilk!
Note 8'den bir ilk!
Her yaşın ilacı güneş!
Her yaşın ilacı güneş!

LÖSEV 'İyilikler tırı'

Lösemili Çocuklar Vakfı'nın (LÖSEV) yardım dağıtan "İyilikler tırı" Zonguldak'ın Ereğli ilçesine gelerek 35 aileye gıda, giyim, tekstil, kırtasiye, oyuncak, kuru gıda ve kırmızı et yardımında bulundu

LÖSEV 'İyilikler tırı'

Lösemili Çocuklar Vakfı'nın (LÖSEV) yardım dağıtan "İyilikler tırı" Zonguldak'ın Ereğli ilçesine gelerek 35 aileye gıda, giyim, tekstil, kırtasiye, oyuncak, kuru gıda ve kırmızı et yardımında bulundu

24 Temmuz 2017 Pazartesi 16:08
LÖSEV 'İyilikler tırı'
banner404

GIDA, giyim, tekstil, kırtasiye, oyuncak, kuru gıda, kırmızı et gibi malzemeleri yüklü olan tır Atatürk Anıtı arkasında Lösemili çocuklar ve aileleri ile buluştu. Yapılan yardımla ilgili olarak açıklamada bulunan LÖSEV Batı Karadeniz sorumlusu Sosyolog Özge İzmirli, belirlenen ailelere yardımları ulaştırmak amacıyla Karadeniz turu gerçekleştirildiğini, yardım edilen aileleri hem yakından tanımak hem de onların kendilerini tanımaları açısından da bu projenin yararlı olacağını söyledi. İzmirli konuşmasında, "Şu anda burada Zonguldak'ta ki ailelerimize yardım dağıtmak için bulunuyoruz. Kırmızı et, kuru gıda, kıyafet, oyuncak, kırtasiye, tekstil gibi yardımlarımızı ailelerimizle bir araya gelerek elden iletiyoruz. Onlarda hem bizlerle tanışmış oluyorlar hem de bizler onları tanımış oluyoruz. Böyle bir Karadeniz turumuz var. Zonguldak'tan başlıyoruz. Bartın, Karabük, Kastamonu, Amasra'ya kadar devam edecek. Turumuz önümüzdeki hafta da devam edecek" dedi.
LÖSEV'in İyilik tırına gelen ailelerle yakından ilgilenen LÖSEV Zonguldak İl Temsilcisi Tarkan Adik' de LÖSEV'in yardımlarla ayakta duran bir vakıf olduğunu, vatandaşların vakfa karşı daha duyarlı olmalarını istediklerini kaydetti. 35 aileye yardım yapıldığını ifade eden Adik "LÖSEV tırımız geldi. Zonguldak ve ilçelerinde ki ailelere yardım dağıtıyoruz. Belirlenen ailelerle birlikte burada çocuklarla hem Animasyon gösterileri ile eğlendirerek ailelere yardımları iletiyoruz. Etinden kuru gıdasına kadar oyuncaktan giysiye kadar her şey elimizde mevcut. LÖSEV olarak üzerimize düşen görevi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. vatandaşlarımızın duyarlı olmasını istiyoruz. Biz bağışlarla ayakta duran bir kurumuz. Bağışların LÖSEV' e yönlendirmelerini istiyoruz. LÖSEV'in tanıtım önemli. Duyarlılık hepsinden daha önemli. Bu şekilde yardımcı olmaları güzel olur" diye konuştu.
LÖSEV Zonguldak İl Başkanı Tarkan Adik, kendilerine destek veren Belediye Başkanı Hüseyin Uysal’a da teşekkür etti. Etkinlik kapsamında lösemili çocukları palyaçolar da eğlendirerek moral verdi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Son Güncelleme: 24.07.2017 16:27
Anahtar Kelimeler:
İyilikler TırıLÖSEV
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
O flash bellek savcılığa teslim edildi
O flash bellek savcılığa teslim edildi
Tutkuları sonları oldu! Motosiklet kazası sevgilileri böyle ayırdı
Tutkuları sonları oldu! Motosiklet kazası sevgilileri böyle ayırdı
TBMM’ye sunuldu! Müftülere nikah kıyma yetkisi geliyor…
TBMM’ye sunuldu! Müftülere nikah kıyma yetkisi geliyor…

banner452

banner418

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals