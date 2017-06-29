Lice’de çatışma: 2 terörist öldürüldü

DİYARBAKIR'IN Lice ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon başlatıldı. Dün gece bir grup PKK’lı teröristin tespit edildiği Lice ilçesi Kutlu köyü kırsalına operasyon düzenlendi. Operasyonda, güvenlik güçleri, teröristlerle temas sağladı. Güvenlik güçlerinin, 'teslim ol' çağrılarına, teröristlerin ateş açarak karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Çatışmada, 2 terörist öldürüldü. Çok sayıda güvenlik görevlisinin sevk edildiği bölgede operasyon sürüyor. Çatışmada bir asker de yaralandı.

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