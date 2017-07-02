LGBT önlemi

istanbul Emniyet Müdürlüğü’nden önceki gün yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:“02 Temmuz 2017 Pazar günü saat 17.00’de 8. Trans Onur Haftası programı adı altında, LGBT organizesinde Beyoğlu İlçesi Taksim Meydanı önünde toplanarak gerçekleştirilecek yürüyüşe Valilik tarafından izin verilmemiş ve alınan güvenlik tedbirleri kapsamında 02.07.2017 Pazar günü saat 12.00’den itibaren trafiğe kapatılacak yollar aşağıda belirtilmiştir.

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