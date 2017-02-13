Lavrov'dan kritik hamle 

RUS televizyon kanalı NTV'deki ‘Haftanın sonuçları' programında konuşan Lavrov, "ABD, Ortadoğu Suriye heyetini oluşturduğunda önümüzdeki temaslara katılması için tarafımızdan davet edildi" dedi.

İran'ın Suriye barış sürecinde oynadığı rolden söz eden Lavrov, bu ülkenin İŞİD'e karşı mücadele eden koalisyondan çıkarılmasının pragmatik olmayacağını vurguladı. Rus Bakan, Washington ile İran'ın arasının "Obama dönemindekinden daha bozulmuş olduğunu" dile getirdi. Ancak Moskova, mantıkla yola çıkmasını savunuyor.

Hatırlanacağı üzere ABD Savunma Bakanı James Mattis, İran'ı ‘terörün ana sponsorlarından biri' olarak değerlendirdi. Astana'da düzenlenen önceki Suriye görüşmesi 23 Aralık tarihinde yapıldı. Görüşme sonucunda Rusya, İran ve Türkiye olmak üzere görüşmeleri başlatan üç ülke, Suriye'nin egemenliğini koruma ilkesine dayanarak hareket edeceğini ve ateşkes rejimine yapılan ihlalleri saptayacağını karara bağladı.