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Lavrov'dan kritik hamle 

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Washington'un Astana'da düzenlenecek Suriye görüşmelerine davet edildiğini açıkladı. Bakan, ABD'nin geçen Astana görüşmesine gözlemci olarak katıldığını da hatırlattı

Lavrov'dan kritik hamle 

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Washington'un Astana'da düzenlenecek Suriye görüşmelerine davet edildiğini açıkladı. Bakan, ABD'nin geçen Astana görüşmesine gözlemci olarak katıldığını da hatırlattı

13 Şubat 2017 Pazartesi 10:43
Lavrov'dan kritik hamle 
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RUS televizyon kanalı NTV'deki ‘Haftanın sonuçları' programında konuşan Lavrov, "ABD, Ortadoğu Suriye heyetini oluşturduğunda önümüzdeki temaslara katılması için tarafımızdan davet edildi" dedi.

İran'ın Suriye barış sürecinde oynadığı rolden söz eden Lavrov, bu ülkenin İŞİD'e karşı mücadele eden koalisyondan çıkarılmasının pragmatik olmayacağını vurguladı. Rus Bakan, Washington ile İran'ın arasının "Obama dönemindekinden daha bozulmuş olduğunu" dile getirdi. Ancak Moskova, mantıkla yola çıkmasını savunuyor.

Hatırlanacağı üzere ABD Savunma Bakanı James Mattis, İran'ı ‘terörün ana sponsorlarından biri' olarak değerlendirdi. Astana'da düzenlenen önceki Suriye görüşmesi 23 Aralık tarihinde yapıldı. Görüşme sonucunda Rusya, İran ve Türkiye olmak üzere görüşmeleri başlatan üç ülke, Suriye'nin egemenliğini koruma ilkesine dayanarak hareket edeceğini ve ateşkes rejimine yapılan ihlalleri saptayacağını karara bağladı.

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Anahtar Kelimeler:
LavrovABDAstanaNTVİranRusyaSuriyeMoskovaOrtadoğuWashington
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