Kurtulmuş: El Bab'taki mücadele zaferle bitecektir

AFYONKARAHİSAR'DAN Eskişehir'e gelen Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş il olarak Vali Azmi Çelik'i makamında ziyaret etti. Kurtulmuş daha sonra Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne giderek 3 gün önce El Bab'da meydana gelen çatışmada yaralanan 24 yaşındaki Piyade Komando Teğmen Levent Fevzi Göztaşı'nı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

"HEDEFLERE ULAŞACAĞIZ"

Kurtulmuş, hastane çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada El Bab'taki mücadelenin Türkiye'nin zaferi ile biteceğini söyledi. Başbakan Yardımcısı Numan Kurtuluş şöyle konuştu:"El Bab'ta gazi olmuş olan kardeşimizi ziyaret ettik. Çok şükür durumu çok iyi. Başından itibaren hem değerli valimiz hem başhekimimiz ve doktor arkadaşlarımız çok güzel bir şekilde ilgilenmişler. Ümit ediyorum, aldığım bilgilere göre birkaç gün içerisinde taburcu edilmesi mümkün olur. Allah, ecrini arttırsın kendisine de ifade ettim. İnşallah, Cenab-ı Allah şehitlik sevabı vermiştir. Bizim askerimizin fedakarlığını göstermesi bakımından çok önemli. Kendi himayesindeki bir erimizi kurtarmak için hamle yaptığı sırada kendisi de yaralanıyor. Sonra arkasından gelen başka arkadaşlar da orada şehit oluyorlar. Ümit ediyoruz ki en kısa süre içerisinde El Bab'taki mücadele Türkiye'nin zaferi ile bitecektir. Orada Türkiye'ye tehdit oluşturan DEAŞ, PYD ve PKK unsurları tamamıyla o bölgeden temizlenecektir. Baştan itibaren ortaya koyduğumuz Fırat Kalkanı operasyonuyla ortaya koyduğumuz hedeflere ulaşacağız. Oradaki 5 bin kilometrekarelik alan terör örgütlerinden temizlenerek Türkiye'ye karşı tehdit oluşturmaların önüne geçilecektir. İnşallah El Bab da Cerablus'un aynısı olacak. Orası temizlendikten sonra o şehrin ahalisi gelecekler kendi şehirlerinde özgürce huzur içerisinde oturacaklar. Türkiye, bunu sağlamaya çalışıyor. Türkiye'nin Cerablus'ta ortaya koyduğu model aslında uluslararası camiaya örnek teşkil eden bir modeldir."

'BAŞKALARININ BİR KARIŞ TOPRAĞINDA GÖZÜMÜZ YOK'

Türkiye'nin başkalarının bir karış toprağında gözünü olmadığını ifade eden Kurtulmuş konuşmasını şöyle sürdürdü:"Bir takım terör örgütlerini kullanarak vekalet savaşlarının paydaşı değiliz. Bizim amacımız; oradan Türkiye'ye karşı gelen saldırıları önlemek ve esasında o bölge halklarının kim neredeyse o gelsin tekrar o şehirde otursun. Cerablus'ta yaklaşık 45 bin kişi savaş öncesinde ortaya yaşayan insanlar tekrar oraya geldiler ve şimdi huzur içerisinde yine Türkiye'nin desteğiyle orada yaşamaya devam ediyor. Ümit ediyorum El Bab'ta da aynısı olacaktır. Arkasından Membiç ve diğer yerlerde de olacaktır. Türkiye, bu bölgenin bütünüyle terörden temizlenmesi için bir gayret sarf ediyor. Uluslararası camiayla da bu alanda ciddi bir dayanışma içerisinde olmayı arzu ediyoruz. Bir kere daha ifade ediyoruz ki terörün iyisi kötüsü olmaz, herkes terör örgütlerinin tamamına karşı samimiyetle mücadele etsinler ve bu mücadelenin sonucunda da inşallah o bölge bütünüyle terörden temizlensin."

"VATAN SAĞOLSUN DİYORLAR"

Bütün şehit ailelerinin "Vatan sağolsun" dediklerini anlatan Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, şimdiye kadar birçok şehit ve gazi ailesini ziyaret ettiğini anlatırken, "Şimdiye kadar isyan eden, 'Nereden bu başımıza geldi?' diyen bir tek aile görmedim. 'Niye bu benim başıma geldi?' diyen bir tek gazimizi görmedim. Burada da gazimiz aynı şeyi söylüyor. 'Bıraksanız 1-2 saat sonra gidip aynı bölgedeki çatışmalara girebilecek bir mukavemete sahip ruh haline sahip. Bütün şehit ailelerimiz, 'vatan sağ olsun. Allah vatanımıza, milletimize zeval vermesin' diyor. Dayanışma içerisinde Türkiye'nin bütün bu düşmanlıklara karşı korunması için dua ediyor. Aile ve toplum olarak kenetleniyor. Büyük bir millete sahip olduğumuzu bu tür ziyaretlerde bir kez daha görüyoruz" dedi.