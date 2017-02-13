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Kurtulmuş anket sonuçlarını açıkladı

Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası konuşan Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, referandum anketlerini paylaştı

Kurtulmuş anket sonuçlarını açıkladı

Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası konuşan Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, referandum anketlerini paylaştı

13 Şubat 2017 Pazartesi 20:44
Kurtulmuş anket sonuçlarını açıkladı
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REFERANDUM anketleriyle ilgili de konuşan Kurtulmuş, "Evet' ciddi miktarda önde gözüküyor. Kampanya ilerledikçe 'evet' kampanyasının ciddi şekilde destek bulacağına inanıyorum" ifadesini kullandı.

ANKET SONUÇLARI

Şuanda 'evet'ler önde gidiyor. Referandum kampanyası ilerledikçe daha da artacağını düşünüyorum. Sahadaki nabzı kontol edeceğiz. Bazen haftada bir, hatta bazen günlük anketler yaptırdığımız olmuştur. Sahadaki nabzı haftalık olarak, günlük olarak kontrol edeceğiz. Ona göre seçmeni bilgilendireceğiz. İnanıyorum ki şenlik içinde bir kampanya yapacağı ve sonuçta evet kararı sandıktan çıkacaktır.''

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Anahtar Kelimeler:
Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş
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