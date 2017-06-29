Kumpaslar FETÖ imamının çiftliğinde kuruldu

NECDET İçel'in şoförlüğünü yapan Sarıçiçek'in anlatımına göre; İçel'in İzmir Torbalı'daki çiftliği Zekeriya Öz, Ekrem Dumanlı, Osman Karakuş, Mustafa Sayın Erdoğan tarafından birçok görüşme için kullanıldı. Sarıçiçek, kanlı örgüte ait 200'e yakın gizli bilgi, belge, görüntü ve ses kaydını İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Okan Bato'ya teslim etti.



İşte Sarıçiçek'in açıklamaları: "İçel, FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen'e en yakın 6 kişilik çok gizli heyetin içindeydi. FETÖ'nün kara kutusuydu, Şahinler Grubu'ndandı. Çok acımasızdı. Bazıları gibi hiç ortaya çıkmaz, tüm gizli işleri o yapardı. Bütün faili meçhul cinayetlerin planlayıcısıydı. Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünde onun parmağı vardı. Kızdığı birisi için helikopter kaldırttı. Haydar Meriç cinayetinde olduğu gibi adamı yüzlerce metre yüksekten attırdı. Paşalar Torbalı'ya gelir, İçel'le görüşürdü. Bunların içinde Genelkurmay İstihbarat Başkanı Mustafa Özsoy da vardı. Özsoy 2007'den itibaren bilgi getirir ve bilgi alırdı.



17-25 ARALIK'I PLANLADI

İçel vaiz görünürde ama vaizlikten başka herşeyi yapardı. Hatta Balıkesir'de sevgilisi vardı, ona Torbalı'da 600 bin TL'lik ev aldı. İçel, 17-25 Aralık'ın planlayıcısıdır. Gülen, İçel'i 17-25 Aralık'tan olaydan sonra yanına çağırdı. Ama o, önce FETÖ'den çaldığı 17 milyon TL'yi bavullara yükleyip İsviçre'ye gitti. İzmir'de havalimanındaki adamları sayesinde paralarla uçağa bindi. Daha sonra Pensilvanya'ya kaçtı. Zekeriya Öz ise Erol Evcil'den Sivas'taki demirçelik fabrikası ile tedbir konulan 128 milyon lirayı FETÖ'ye bağışlamasını istedi."