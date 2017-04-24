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Kulisler kaynıyor! CHP kurultaya gidebilir

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun vekillerle beraber yaptığı görüşmeden 'gerekirse kurultaya gidilir' dediği iddia edildi

Kulisler kaynıyor! CHP kurultaya gidebilir

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun vekillerle beraber yaptığı görüşmeden 'gerekirse kurultaya gidilir' dediği iddia edildi

24 Nisan 2017 Pazartesi 09:02
Kulisler kaynıyor! CHP kurultaya gidebilir
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CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bundan sonra izleyeceği yol haritasını netleştirmek için önceki gün milletvekilleriyle basına kapalı grup toplantısı yaptı. Parti genel merkezinde yapılan toplantıda milletvekilleri referandum sonuçları ve bundan sonra izlenecek stratejiyle ilgili görüşlerini dile getirirken edinilen bilgilere göre bazı milletvekilleri de partinin olağanüstü kurultaya gitmesi talebinde bulundu.Partililerin 2018'de yapılacak olağan kurultayı beklemeden olağanüstü kurultay önerisine Kılıçdaroğlu'nun "Gerekirse gidilebilir" dediği öğrenildi. Kulislerde ise parti içi muhalefetin olağanüstü kurultay taleplerini daha yüksek ve güçlü bir şekilde dile getirmek için referandum sonuçlarına ilişkin izlenecek stratejinin ve hukuki süreçlerin tamamlanmasını beklediği de kaydediliyor.
Toplantıda Kılıçdaroğlu'nun faturayı il ve ilçe örgütlerine kestiği öğrenildi. İl ve ilçe örgütlerinin kampanyada yeterince çalışmadığını belirten Kılıçdaroğlu'nun belediye başkanlarının çalışmalarından ise memnun olduğu ifade edildi. Toplantıda "Meclis'ten çekilmeme, daha aktif ve etkin muhalefet etme" kararı alındı.
 

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Anahtar Kelimeler:
KulisCHPKurultayKemal Kılıçdaroğlu
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