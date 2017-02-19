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Küçük çocuk buz kırılınca...

Buz tutan suyun üzerinde gezerken buzun kırılmasıyla suya düşen çocuk feci şekilde can verdi

Küçük çocuk buz kırılınca...

Buz tutan suyun üzerinde gezerken buzun kırılmasıyla suya düşen çocuk feci şekilde can verdi

19 Şubat 2017 Pazar 20:44
Küçük çocuk buz kırılınca...
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İDDİALARA göre, yanındaki 11 yaşındaki Suriye uyruklu Ahmet B. isimli çocuk ile gölette buz kırarak oynayan 8 yaşındaki Hasan Ö., yüzeyin kırılması sonucu diğer arkadaşı ile birlikte suya düşmüştü. Suriye uyruklu Ahmed B., kendi imkanlarıyla sudan çıkmayı başarırken, Hasan Ö. ise buz tutan suda kaybolmuştu. İhbar üzerine olay yerine polis, AFAD ve 112 Acil Servis ekibi sevk edilmişti. Olay yerine botlarla gelen AFAD ekipleri yaklaşık 2 saatlik bir uğraşın sonucu kaybolduğu gölette bulundu. Cesedin çıkarılması için yapılan çalışmalar esnasında küçük çocuğun aile üyeleri sinir krizleri geçirirken, aile üyelerine olay yerinde bulunan sağlık görevlileri müdahale etti. Küçük çocuğun cansız bedeni Bolvadin ilçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Suda boğulmaktan son anda kurtulan Ahmed B.’nin ise kaldırıldığı hastanede tedavisinin ise devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın geniş çaplı olarak devam ettiği bildirildi.

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BayatBuzun KırılmasıylaBuz Tutan
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