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Kripto FETÖ’cüyü deşifre edecek plan hazırlandı

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi soruşturmasını derinleştiren savcılık, örgütün TSK'daki şemasını da çıkardı. Yetkililer, bugüne kadar yapılan incelemelerde askeri liseler, harp okullarında okuyan beş bine yakın öğrencinin yaklaşık yüzde 90'ının örgüte yakın olduğunu belirtiyor

Kripto FETÖ’cüyü deşifre edecek plan hazırlandı
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DAHA önceki incelemelerde ByLock kullanımından Bank Asya'daki para trafiğine kadar birçok kritere bakılırken, şimdi de kapsamlı bir saha çalışması ile aile bağları da takibe alındı. Saha çalışması ile okuduğu ilkokuldan büyüdüğü çevreye, aile bireylerinden arkadaşlarına kadar örgütle bir bağlantısı olup olmadığına bakılıyor. Teknolojik imkânlar da kullanılarak, ayıklama çalışması hızla tamamlanacak. Yapılan incelemelerde istihbaratın kripto FETÖ'cülere yönelik Genelkurmay Başkanlığı'na gönderdiği listenin de örgüte hizmet eden komutanlar tarafından ortadan kaldırıldığı belirlendi.

'BU BİR GÜVENLİK MESELESİ'
Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, TSK'da görev yapan veya temin edilecek personelin hassas ölçülerde değerlendirilmesinin zorunlu olduğunu belirterek, "15 Temmuz'da yaşananlar bu konunun Türkiye Cumhuriyeti için başlı başına bir güvenlik meselesi olduğunu gösterdi" dedi. Canikli, Hava Harp Okulu'nda pilotaj eğitimi veren üniversitelerle, üniversitelerin ilgili bölümlerinden öğrenci alınabilmesine getirilen "FETÖ okulunda okumamış olma" koşulunun nedenini "TSK'yı ülke güvenliğini tehdit edecek yapılardan korumaya yönelik tedbirler almak" olarak açıkladı.

Kaynak: Sabah
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Etiketler; #fetö #Fethullah Gülen #Fetullahçı Terör Örgütü #son dakika #haberler #son dakika habeleri #TSK #temmuz #bank asya #Genelkurmay #Nurettin Canikli #Genelkurmay Başkanlığı
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