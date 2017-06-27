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'KPSS soruları projeksiyonla gösterildi'

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem imamları"na yönelik operasyonda gözaltına alınan eski memur A.Ö, Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) girecek örgüt mensuplarına soruların projeksiyon aracılığıyla defalarca izletildiğini itiraf etti.

'KPSS soruları projeksiyonla gösterildi'

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem imamları"na yönelik operasyonda gözaltına alınan eski memur A.Ö, Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) girecek örgüt mensuplarına soruların projeksiyon aracılığıyla defalarca izletildiğini itiraf etti.

27 Haziran 2017 Salı 13:21
'KPSS soruları projeksiyonla gösterildi'
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ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığınca, "mahrem imamlar"a yönelik  operasyonun Gaziantep ayağında yakalanan, etkin pişmanlık hükümlerinden  yararlanmayı talep eden A.Ö, örgütün emniyet teşkilatındaki mahrem yapılanmasına  ilişkin önemli bilgiler verdi. FETÖ'yle ilk 2004 yılında, kapatılan Gaziantep'teki Sefa  Dershanesi'nde öğrenciyken tanıştığını belirten A.Ö, Dicle Üniversitesi Fizik  Öğretmenliği Bölümü'nü kazandığını ve örgütle temasının Diyarbakır'da da devam  ettiğini söyledi.  A.Ö, "Diyarbakır'da örgütün yurdunda kaldım. Burada bana 'Görev  verilse yapar mısın?' diye sordular. Ben de ders verme gibi bir görev olacağını  düşünerek kabul ettim. Bu teklifi kabul eden 12 kişiyi bir evde topladılar.  Dörderli kişilerden oluşan 3 gruba ayrıldık ve bize farklı gruptakileri sokakta  dahi görsek tanımayacağımızı söylediler." ifadelerini kullandı.

POLİS OKULUNDAKİ ÖĞRENCİLER FİŞLENDİ 

Örgüt tarafından kaldıkları evlerin her yıl değiştirildiği bilgisini  paylaşan A.Ö, verilen görev kapsamında Ali Gaffar Okan Polis Meslek Eğitim  Merkezi öğrencileriyle iletişime geçtiğini ve topladığı kişisel bilgileri  kendisinden sorumlu kişiye ilettiğini kaydetti.  A.Ö, şunları anlattı: "12 kişiden bizim grupta olan diğer 3 kişi de polislerle  ilgileniyordu. Sistem şu şekilde işliyordu, polis okuluna gelen öğrencilerin ismi  ve telefon numaraları üstümüz Ahmet Keskin'den bize iletiliyordu. Biz de hafta  sonları arayıp, geldiği yerdeki sorumlusunun selamını iletiyorduk. Bu şekilde  diyalog kurup görüştükten sonra kişisel bilgilerini Keskin'e iletiyorduk. O da bu  bilgileri bilgisayara taktığı flaş bellekteki dosyaya yazıyordu. Onu da üstü olan  'Mikail' isimli şahsa veriyordu. 'Mikail' isimli şahıs en son FETÖ'nün emniyet  yapılanmasının Ege Bölge sorumlusuydu. 'Mikail' isimli şahıs, Keskin'den flaş  belleğe aldığı bilgileri Gaziantep bölge sorumlusu 'Bayram' isimli şahsa teslim  ediyordu. Bilgisayarlarda bu bilgiler kayıt altında tutulmuyordu.Flaş belleği alan FETÖ sorumlusu, kendi flaş belleğine ilgili  bilgileri yükleyip, getiren kişiye teslim ediyordu. Bu flaş bellekler bölge  sorumlusuna iletildikten sonra nerede tutuluyor bilmiyorum."

Polis okulu öğrencilerini ilk zamanlar "sayısal", "sözel" ve "eşit  ağırlık" şeklinde gruplara ayırdıklarını, daha sonra 5'lik sisteme göre  derecelendirildiklerini ifade eden A.Ö, kendilerinin topladığı bilgiler üzerinden  gruplandırma yapıldığı ve polis olan FETÖ mensuplarının tayin edildikleri ilde bu  sisteme göre gruplandırıldığı bilgisini verdi. 2006, 2008 ve 2010 mezunlarıyla ilgilendiğini itiraf eden A.Ö,  "İstihbarat, konsolosluk gibi önemli yerlere atanan polisler, 5'likler arasından  seçilirdi. Tedbirli olmak adına görüştüğümüz polis memurlarının telefonlarını  kaydetmeyip küçük kağıtlara not ederdik." dedi.

  ÇALINTI SORULAR KUR'AN'A EL BASTIRIP GÖSTERDİLDİ

 2010 yılında "Mikail" isimli şahsın yerine Ömer Sun'un getirildiğini  belirten A.Ö, şunları kaydetti: "KPSS'den iki gün önce Ömer Sun, sınava Gaziantep'te gireceğini  belirterek, bana 'Birlikte gidelim, sen de aileni görürsün.' dedi. Birlikte  Karataş semtinde bir eve geldik. Bizi 'Hasan' isimli kişi karşıladı. Odaya  almadan önce 'Birazdan göreceğiniz şeyleri kimseye anlatmayacaksınız,  söylemeyeceksiniz. Namusunuz ve şerefiniz üzerine yemin edin.' dedi. Elinde  Kur'an-ı Kerim vardı. El bastırıp yemin ettirdi. Oda içerisinde kanepelerde 15-20  kişi vardı. İlk önce korktum. KPSS soruları projeksiyonla tekrar tekrar  gösterildi.  Biz de soru ve cevapları ezberledik. Ben sınavda 91 puan aldım. Bu ev,  KPSS sınavının iptal edilmesinin ardından kapatıldı."

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