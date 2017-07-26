KPSS sistemi sil baştan! Mesleğinde başarılı olan memur olacak

KAMUDA memur olmak için yeni bir dönem başlıyor. Buna göre KPSS'de merkezi yerleştirme tarih oluyor. Memur adayları KPSS'ye girdikten sonra mülakat sınavına da girecek. Adaylar mülakat sonrasında alınan puanların aritmetik ortalaması sonucu memur olabilecek.

SINAVDAN SONRA MÜLAKAT

Hain FETÖ terör örgütünün devlet kadrolarına sızmasını önlemek için alınan tedbirler kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı'nda sözleşmeli öğretmenlik ve Sağlık Bakanlığı'nda da sözleşmeli ebe ve hemşirelerin alımında mülakat sistemi devreye sokulmuştu.

Bu uygulamalar sürerken şimdi devlet kadrolarına girecek tüm adayların aynı sisteme tabi olması planlanıyor. Özellikle güvenlik soruşturmasına imkan tanınması kapsamında KPSS'ye giren adaylar daha sonra mülakat sınavına tabi tutulacak.

KPSS'DE DE DEĞİŞİKLİKLER DÜŞÜNÜLÜYOR

Bu kapsamda KPSS'de genel kültür ve genel yetenek sınavında değişiklikler düşünülüyor.

B grubu kadrolar için KPSS'de sağlık personeli ve teknik bölümlerde alan bilgisi sınavının getirilmesi planlanıyor. Şu anda Milli Eğitim Bakanlığı'nda alan bilgisi sınavı ÖABT yapılıyor.

Yine Diyanet İşleri Başkanlığı'nda din hizmetlerinde görev alacak personeli seçme amacıyla alan bilgisi testi DHBT yapılıyor.

Sağlık Bakanlığı'nda da benzer sınavlar bulunuyor.

MESLEĞİNDE BAŞARILI OLAN KAMUYA GİRECEK

Yeni sistemde kamu kurum ve kuruluşlarında görev alacak teknik personel ile mühendisler ve mimarlar için de alan bilgisi sınavı gelecek. Diğer mesleklerin de alan bilgisi sınavına girmesi için düğmeye basıldı. Böylece genel kültür ve genel yetenek alanında başarılı olan değil, mesleğinde başarılı olanlar kamuya girebilecek.

Yeni uygulamalar teknik çalışmalarının bitmesi sonrasında hayata geçecek. Halen yürürlükteki uygulamaya göre kamuda görev almak isteyen memur adayları B grubu kadrolar için Kamu Personel Seçme Sınavı'na ( KPSS) girdikten sonra ÖSYM tarafından ilan edilen kadro ve pozisyonlara müracaat ediyor.

Yüksek puan alanlar doğrudan kamuda memur olabiliyor. Özellikle FETÖ bu yolla elemanlarını kamuya sokabiliyordu.

ARŞİV ARAŞTIRMASI YAPILACAK

Kamuda görev alacak personelin güvenlik soruşturmalarına arşiv soruşturması da eklenecek.

Güvenlik soruşturması neticelendirilmeden hiçbir aday kamuda memur olamayacak. Sadece adli sicile değil güvenlik ve arşiv soruşturmalarına da bakılacak.

Merkezi yerleştirme sisteminde Devlet Personel Başkanlığı ülke genelindeki tüm kamu kurumlarından personel talebi toplayarak bir liste oluşturuyor. Listedeki kontenjanlara ÖSYM tarafından KPSS puan sıralamasına göre yerleştirme yapılıyor. Bu işlem yılda iki kez (Kasım-Haziran) gerçekleştiriliyor. Merkezi yerleştirme ile kadrolu memur ile KİT sözleşmeli personel alınıyor.

Öğretmen alımları gibi kurumsal alımlar bunun dışında tutuluyor.