KPSS itirafı: Soruları gösterdiler

İFADEYE göre çalıntı sorular Kuran’a el basıp gösterilmiş. A.Ö, şunları kaydetti: “KPSS’den iki gün önce Ömer Sun, sınava Gaziantep’te gireceğini belirterek, bana ‘Birlikte gidelim, sen de aileni görürsün’ dedi. Birlikte Karataş semtinde bir eve geldik. Bizi ‘Hasan’ isimli kişi karşıladı. Odaya almadan önce ‘Birazdan göreceğiniz şeyleri kimseye anlatmayacaksınız, söylemeyeceksiniz. Namusunuz ve şerefiniz üzerine yemin edin’ dedi. Elinde Kur’an-ı Kerim vardı. El bastırıp yemin ettirdi. Oda içerisinde kanepelerde 15-20 kişi vardı. İlk önce korktum. KPSS soruları projeksiyonla tekrar tekrar gösterildi. Biz de soru ve cevapları ezberledik. Ben sınavda 91 puan aldım. Bu ev, KPSS sınavının iptal edilmesinin ardından kapatıldı.”