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KPSS davasında flaş gelişme

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen 2010’daki KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin 5. davada ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu 12 sanığın tahliyesine karar verdi

KPSS davasında flaş gelişme

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen 2010’daki KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin 5. davada ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu 12 sanığın tahliyesine karar verdi

09 Şubat 2017 Perşembe 20:05
KPSS davasında flaş gelişme
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ANKARA 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmada 60’ı tutuklu 91 kişi yargılanıyor. Duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıkların yanı sıra taraf avukatları katıldı. Cumhuriyet Savcısı Abdurrahman Çelik, tutuklu sanıkların savunmasının tamamlanmasının ardından mütalaasını açıkladı. Savcı Çelik, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamını talep etti. Savcının mütalaasının ardından mahkeme heyeti ara kararını açıkladı. Mahkeme heyeti, 12 tutuklu sanığın tahliyesine karar verdi. Mahkeme heyeti, ayrıca Fetullahçı Terör Örgütü’nün şifreli haberleşme sistemi ByLock’un sanıklar tarafından kullanılıp kullanılmadığının belirlenmesi amacıyla ilgili kurumlara müzakere yazılmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.

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Anahtar Kelimeler:
Ankara 2. Ağır Ceza MahkemesinceKPSS
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